Лідер збірної України з волейболу може продовжити кар'єру у Росії

Український волейболіст Олег Плотницький може продовжити кар'єру в російському "Кузбасі". При цьому гравець викупив свій контракт в італійської "Монци".

За даними видання volleynews.it, інтерес до українського гравця проявляє "Кузбас" з російського Кемерова. При цьому волейболіст й надалі може залишитися у чемпіонаті Італії. Адже ще раніше в послугах українця була зацікавлена "Перуджа".

Поки ж невідомо, де продовжить кар'єру Олег Плотницький. Волейболіст зараз перебуває на зборі національної збірної України, яка готується до старту в Золотій Євролізі-2019. Перший матч українці зіграють вже у суботу, 25 травня, проти Фінляндії на виїзді. Також у групі зі збірною України команди Білорусі та Чехії.

До слова: Стало відомо, які міста України приймуть Золоту Євролігу-2019 з волейболу