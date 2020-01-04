Лідер збірної України зіграє на новій позиції за "Манчестер Сіті"
Український футболіст Олександр Зінченко вийде в основі "Манчестер Сіті" на матч Кубка Англії проти "Порт Вейлу", команди 4-го англійського дивізіону.
Українець зіграє в півзахисті. Гра третього раунду турніру розпочнеться о 19:30 за київським часом.
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Зінченко в нинішньому сезоні вже грав за "містян" в центрі поля в чвертьфінальному поєдинку Кубка англійської ліги проти "Оксфорд Юнайтед" (3:1). Основна позиція українця в "Ман Сіті" – лівий захисник.
Всього в поточному сезоні Зінченко провів 13 матчів за Ман Сіті у всіх турнірах, що не відзначившись результативними діями. Українець пропустив частину сезону через травму коліна.
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