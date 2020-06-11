Півзахисник "Тоттенхема" Делле Аллі дискваліфікований на один матч чемпіонату Англії за свій жарт про коронавірус. Футболіст одразу вибачився за невдалий гумор.

Окрім відсторонення від футболу на гравця чекає штраф у розмірі 50 тисяч фунтів. Тепер він зобов'язаний пройти індивідуальний освітній курс, повідомляє ВВС.

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Невдалий жарт від Аллі

У лютому Аллі розмістив відео в соціальній мережі, в якому пожартував, що чоловік азійської зовнішності, який перебував тоді поруч із ним, може бути хворий коронавірус.

Після цього гравець перевів камеру на пляшечку з антисептиком для рук, супроводивши відео підписом: "Цьому вірусу треба бути швидшим, щоб дістати мене".

Футбольна асоціація Англії розглянула цей інцидент та вирішила покарати футболіста за образи.

Хавбек пропустить матч 30 туру чемпіонату Англії проти МЮ.

Відновлення АПЛ

Відновлення матчів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) відбудеться 17 червня.

"Астон Вілла" 17 червня зустрінеться з "Шеффілд Юнайтед", а "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка з "Арсеналом".

Обидва матчі були перенесені у рамках 28 туру АПЛ. Колі ці матчі будуть зіграні, то всім командам залишиться провести по 10 поєдинків

30-й тур розпочнеться 20 червня і пройде протягом вихідних.