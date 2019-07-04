Лідера "Реала" позбавили прав за водіння в нетверезому стані

Захисник мадридського "Реала" Марсело позбавлений водійських прав за відмову пройти алкотест.

Як повідомляє AS з посиланням на O Globo, в понеділок, 1 червня, Марсело під час їзди на автомобілі зупинили співробітники поліції. Правоохоронці запідозрили, що спортсмен знаходиться в стані алкогольного сп'яніння і запропонували йому пройти тест.

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Захисник відмовився, у зв'язку з чим був змушений заплатити штраф у розмірі 675 євро. Пізніше місцева влада позбавили його водійських прав на один рік.

Головний тренер збірної Бразилії Тіте не викликав захисника Реала на Копа Америка-2019. Бразильці 3 липня в півфіналі обіграли команду Аргентини (2:0).

Марсело в сезоні, що завершився зіграв за "Реал" у 34 поєдинках, забивши 3 голи і зробивши 6 результативних передач.

"Реал" за підсумками сезону 2018/19 посів третє місце в Ла Лізі, а також не зміг добитися успіху в Кубку Іспанії і Лізі чемпіонів.