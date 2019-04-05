Лідери "Динамо" та "Шахтаря" можуть пропустити кубкову гру

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Марлос і Тайсон
Марлос і Тайсон / shakhtar.com

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" мають кадрові проблеми перед матчем 1/4 фіналу Кубка України, який відбудеться на вихідних.

Наставник "гірників" розповів, що наразі в клубі акцентують увагу на тому, щоб відновити футболістів після матчу з "Олександрією".

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За словами Фонсеки, під питанням участь у матчі лідера команди Марлоса.

Марлос перебував не в найкращих кондиціях для матчу з "Олександрією", і ми вирішили лишити його на лаві запасних. Протягом цього сезону він мав певні проблеми, на жаль, після збірної вони ускладнились. Докладаємо всіх зусиль, аби відновити його до "Динамо". Побачимо, чи вдасться. А в іншому доступні майже всі. Не секрет, що наш склад не надто відрізнятиметься від того, який ви зазвичай бачили цього року. Усвідомлюємо, що попереду складний поєдинок, і хочемо випустити на поле найкращих,
– цитує португальця офіційний сайт "Шахтаря".

Щодо гравців "Динамо", то, як повідомляє Sport Arena, півзахисник Віталій Буяльський може пропустити чвертьфінальний матч. У хавбека, який відзначився голом у ворота "Зорі", начебто підозри на застуду і піднялася температура.

Лікарі "Динамо" роблять все можливе, щоб футболіст встиг відновитися до матчу з "гірниками", і сподіваються, що за два дні, що залишилися до гри, їм вдасться впоратися з поставленим завданням.

Поєдинок чвертьфіналу Кубка України "Шахтар" – "Динамо" відбудеться 7-го квітня у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Початок гри, о 17:00.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Динамо
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