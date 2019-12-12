Лідери "Шахтаря" Степаненко та Тайсон влаштували гучну суперечку

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Тайсон / ФК "Шахтар"

У донецькому "Шахтарі" назріває скандал. Між собою посперечалися один з лідерів команди Тарас Степаненко та капітан "гірників" Тайсон.

Після матчу проти "Аталанти" Тарас Степаненко дав інтерв’ю сайту "Шахтарю". Спочатку він розкритикував Додо, який отримав у матчі червону картку. 

"Знов нас підводить дисципліна. Не можна діставати такі червоні картки, адже навіть за рахунку 0:1 лишалося грати ще 25 хвилин. Також через дисципліну ми пропустили другий м'яч: постійно відпрацьовуємо стандарти, знаємо, хто яку позицію займає, а тут просто низом іде передача до штрафного, і ми пропускаємо гол. Я цього не розумію", – заявив Степаненко.

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А вже після цього дісталося й Тайсону.

Знову ж таки, якщо не буде дисципліни, то… Наприклад, ми дістаємо жовті картки за те, що дехто відкидає м’ячі, вибиває, а потім не їде на важливу гру із "Зорею". Це питання поваги до команди, до клубу та вболівальників. Я вважаю, це неправильно. Яким би результат не був, слід ставитися з повагою до себе і до того клубу, який так багато для тебе зробив. Чому деякі люди грають із травмами, цілковито віддаються й прагнуть щось робити для цього клубу навіть попри помилки, а інші дозволяють собі такі ситуації? От і дістаємо те, що дістаємо…,
– зазначив Степаненко.

Гравець "Шахтаря" імені не назвав. Однак саме Тайсон у попередній грі проти "Олімпіка" саме за відкид м’яча отримав жовту картку, яка стала для нього четвертою в сезоні. Тож капітан "гірників" пропустить останній матч чемпіонату проти "Зорі", яка йде на другому місці в турнірній таблиці.

Сам Тайсон з відповіддю не забарився. В Instagram гравець зробив пост з написом "Критикуйте то, що ви повинні критикувати, але спочатку подивіться на свої помилки".

Варто нагадати, що третій гол "Шахтар" від "Аталанти" пропустив саме після помилки Степаненка.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар
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