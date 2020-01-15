24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Лідеру "Динамо" Бєсєдіну загрожує чотири роки дискваліфікації

601 Читать новость на русском
Артем Бєсєдін

Форвард "Динамо" Артем Бєсєдін, який підозрюється у вживанні заборонених препаратів, не визнає свою провину.

Не виключено, що гравець наполіг на відкритті проби Б, повідомляє Sport.ua.

Дивіться також: "Динамо" вирушило на перший тренувальний збір до Туреччини: як це було

Проба A, взята після матчу Ліги Європи, дала позитивний результат на вживання заборонених речовин. УЄФА, як і клуб, не уточнюють і не коментують це питання.

За інформацією Футбол News, Бесєдіну в гіршому випадку може загрожувати 4 роки дискваліфікації.

Раніше повідомлялося, що підсумкове рішення УЄФА має винести до 19 січня.

Бесєдін до остаточного вердикту відсторонений від футболу. Гравець не може тренуватися з командою і не поїхав на тренувальний збір до Туреччини.

Коли в Україні випаде сніг: прогноз
сьогодні
12738
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:24 УЄФА назвав символічну збірну 2019 року
Юрій Семенюк 416
сьогодні 13:18 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 3318
сьогодні 10:59 Фернандо Алонсо потрапив в аварію на "Дакарі": машина перекинулася декілька разів – відео
Юрій Семенюк 724
сьогодні 10:35 "Барселона" отримала рекордний дохід у минулому сезоні: названо суми
Ігор Саджениця 514
14 січня 21:22 Футзалістки збірної України забили гол з неймовірної комбінації у матчі проти Фінляндії: відео
Юрій Семенюк 5547
Новини
Більше новин
Залиште відгук