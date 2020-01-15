Лідеру "Динамо" Бєсєдіну загрожує чотири роки дискваліфікації

Форвард "Динамо" Артем Бєсєдін, який підозрюється у вживанні заборонених препаратів, не визнає свою провину.

Не виключено, що гравець наполіг на відкритті проби Б, повідомляє Sport.ua.

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Проба A, взята після матчу Ліги Європи, дала позитивний результат на вживання заборонених речовин. УЄФА, як і клуб, не уточнюють і не коментують це питання.

За інформацією Футбол News, Бесєдіну в гіршому випадку може загрожувати 4 роки дискваліфікації.

Раніше повідомлялося, що підсумкове рішення УЄФА має винести до 19 січня.

Бесєдін до остаточного вердикту відсторонений від футболу. Гравець не може тренуватися з командою і не поїхав на тренувальний збір до Туреччини.