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Лідеру Першої ліги заборонили підписувати нових гравців

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"Рух" не може підписувати нових гравців / ФК "Рух"

Футбольний клуб "Рух" зі Львова не може підписувати нових гравців. Причина – заборгованість перед Професійною футбольною лігою. Команда не оплатила штрафи за невикористання офіційних м’ячів ПФЛ.

Нагадаємо, на початку сезону ПФЛ підписала угоду з фірмою Select щодо офіційного м’яча турніру, яким би мали грати усі команди Першої ліги. Однак "Рух" відмовився від цього, заявивши, що в них контракт з фірмою Puma на постачання м’ячів. Закінчилося це протистояння тим, що ПФЛ оштрафував "Рух" на 25 тисяч гривень за кожен домашній матч, коли не було використано офіційного м’яча. Загалом дев’ять матчів, а сума штрафу склала 225 тисяч гривень.

"Клуб оштрафований відповідно до Регламенту змагань і не зможе заявляти нових футболістів, поки не погасить заборгованість. Якщо навесні "Рух" не почне використовувати офіційний м'яч, то отримає нові штрафні санкції", – сказав президент ПФЛ Сергій Макаров в інтерв'ю Sport Arena.

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Також, за даними видання, Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розслідує фальсифікацію документів з боку "Руху". Клуб намагався оскаржити в КДК санкції за невикористання офіційного м'яча ПФЛ і надав документ договору з постачальником екіпірування, схожий на підроблений. Виявилося, що компанія, з якою Рух підписав контракт, створена в Ужгороді через 7 місяців після дати підписання договору львівським клубом з даною компанією.

Нагадаємо, що на зимову перерву "Рух" пішов на першому місці у турнірній таблиці. Команда має шанс вийти в УПЛ за підсумками сезону. Однак її несподівано покинув головний тренер Леонід Кучук. Замість нього команду очолив Юрій Бакалов.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
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