"Лідс" та "Бірмінгем" влаштували гольову феєрію: 9 голів та переможний автогол на 90+4 (відео)

У матчі англійського Чемпіоншипа між "Бірмінгемом" та "Лідсом" було забито одразу дев'ять голів. При цьому переможець визначився вже у компенсований арбітром час.

Чотири з дев'яти голів у цьому матчі було забито в останні десять хвилин. перед цим "Лідс" забив двічі, але до перерви гості один гол відквитали. Ще один гол "Бірмінгем" забив по перерві, зрівнявши рахунок. Та на 69-й хвилині Ейлінг знову вивів гостей вперед.

Варто побачити: Росія програла США на чемпіонаті світу з хокею, пропустивши дві шайби за 6 секунд: відео

Тож до 83-ї хвилини "Лідс" був попереду 3:2. Саме після цього почалася гольова феєрія. Спочатку за "Бірмінгем" забив Бела, але за хвилину Даллас знову вивів "Лідс" вперед. Вже у компенсований арбітром час Юткевіч зрівняв рахунок – 4:4. Однак за три хвилини після прострілу від Ейлінга Хардінг необачно зрізав м'яч у власні ворота.

Відеоогляд матчу Бірмінгем – Лідс