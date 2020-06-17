УЄФА за підсумками засідання виконкому 17 червня прийняв рішення щодо догравання Ліги Європи сезону 2019/2020. Вирішальні матчі Ліги Європи відбудуться у Німеччині.

Матчі плей-офф проведуть з 10-го по 21 серпня в чотирьох німецьких містах: Дуйсбурзі, Гельзенкірхені, Дюссельдорфі та Кельні. Кельн прийме фінал Ліги Європи 21 серпня, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Розклад Ліги Європи 2019/20

5-6 серпня: 1/8 фіналу (очікується підтвердження)

10-11 серпня: чвертьфінали (Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкірхен)

16-17 серпня: півфінал (очікується підтвердження)

21 серпня: Фінал (Кельн)

На всіх стадіях обох єврокубків, починаючи з чвертьфіналів, гратимуть один матч. А ось другі зустрічі 1/8 фіналу, які не встигли провести до карантину, відбудуться там, де і повинні були.

Таким чином, "Шахтар" в повторній зустрічі Ліги Європи прийме німецький "Вольфсбург" в Харкові. Правда, є виключення: пари "Інтер" – "Хетафе" і "Рома" – "Севілья", які не зіграли навіть перші поєдинки, битимуться вже один раз на нейтральному полі в Німеччині.

Де відбудуться фінали Ліги Європи

Фінал 2019/20 мав відбутися на стадіоні в Гданську в Польщі, який тепер замість цього проведе фінал у сезоні 2020/21. Два наступні фінальні місця також домовилися провести на рік пізніше, ніж спочатку планувалося.

2020: Кельн, Німеччина

2021: Гданськ, Польща

2022: Севілья, Іспанія

2023: Будапешт, Угорщина

У Лізі Європи відбулися тільки перші матчі стадії 1/8 фіналу. Поєдинки "Севілья" – "Рома" та "Інтер" – "Хетафе" були перенесені. Український "Шахтар" у першій грі переміг німецький "Вольфсбург" з рахунком 2:1.