Ліга чемпіонів: календар матчів 1/8 фіналу
16 грудня відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матчі цього раунду триватимуть з 18 лютого до 17 березня.
Перші матчі 1/8 фіналу відбудеться 18 лютого. "Атлетіко" прийме "Ліверпуль", а "Боруссія" Дортмунд зіграє проти ПСЖ.
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Календар Ліги чемпіонів
Атлетіко – Ліверпуль (18 лютого, 11 березня)
Боруссія Дортмунд – ПСЖ (18 лютого, 11 березня)
Аталанта – Валенсія (19 лютого, 10 березня)
Тоттенхем – Лейпциг (19 лютого, 10 березня)
Челсі – Баварія (25 лютого, 18 березня)
Наполі – Барселона (25 лютого, 18 березня)
Реал – Манчестер Сіті (26 лютого, 17 березня)
Ліон – Ювентус (26 лютого, 17 березня)
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