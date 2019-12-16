Ліга чемпіонів: календар матчів 1/8 фіналу

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Ліга чемпіонів: календар матчів 1/8 фіналу / twitter.com/FCBayernRus

16 грудня відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матчі цього раунду триватимуть з 18 лютого до 17 березня.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудеться 18 лютого. "Атлетіко" прийме "Ліверпуль", а "Боруссія" Дортмунд зіграє проти ПСЖ.

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Календар Ліги чемпіонів

Атлетіко – Ліверпуль (18 лютого, 11 березня)

Боруссія Дортмунд – ПСЖ (18 лютого, 11 березня)

Аталанта – Валенсія (19 лютого, 10 березня)

Тоттенхем – Лейпциг (19 лютого, 10 березня)

Челсі – Баварія (25 лютого, 18 березня)

Наполі – Барселона (25 лютого, 18 березня)

Реал – Манчестер Сіті (26 лютого, 17 березня)

Ліон – Ювентус (26 лютого, 17 березня)

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів
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