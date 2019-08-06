Ліга чемпіонів: результати матчів 6 серпня

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Ліга чемпіонів 2019 – огляд і рахунок матчів 06.08.2019
Ліга чемпіонів результати 6 серпня

У вівторок, 6 серпня, відбулися перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Серед них і матч київського "Динамо" проти "Брюгге"..

АПОЕЛ – "Карабах" 1:2
Голи: Меркіс, 90+5 – Емреллі, 54, Геє, 69

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Кіпрський АПОЕЛ несподівано вдома поступився "Карабаху". Азербайджанці забили два зразкові голи після швидких атак і зробили серйозну заявку на загальну перемогу в протистоянні. Наприкінці поєдинку АПОЕЛ відіграв один м'яч, але підсумковий рахунок все одно на користь "Карабаха".

ПАОК – "Аякс" 2:2
Голи: Акпом, 32, Матос, 39 – Зієх, 10, Хунтелар, 57

Півфіналіст минулої Ліги чемпіонів "Аякс", який втратив в міжсезоння своїх лідерів, почав шлях до групового етапу. Амстердамці намагалися здати іспит на виїзді з ПАОКом. Це їм вдалося – 2:2, що є хорошим результатом для гостьової гри. Рятівний м'яч провів нев'янучий ветеран Хунтелар.

"Динамо" Загреб – "Ференцварош" 1:1
Голи: Ольмо, 7 – Шигер, 60

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Ліга чемпіонів
Джерело: 24 канал
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