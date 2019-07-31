Ліга чемпіонів: результати матчів 31 липня

У середу, 31 липня, були зіграні останні матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Тож визначилися усі команди, які продовжать боротьбу за трофей.

ХІК – Црвена Звєзда 2:1

Голи: Дальстрой, 46, Ріскі, 90 – Йованчіч, 56

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АІК – Марібор 3:2 ДЧ

Голи: Карлссон, 4, Ларссон, 61, Ельюнуссі, 93 – Котнік, 48, Крету, 117

Карабах – Дандолк 3:0

Голи: Ромеро, 12, 87, Аїлтон, 76

Русенборг – БАТЕ 2:0

Голи: Хелланд, 73 (пен.), Содерлунд, 85

Білоруський БАТЕ після вольової перемоги над "Русенборгом" в рідних стінах, не зміг утримати здобуту перевагу в матчі-відповіді в Норвегії. Скандинави, яких влаштовувала мінімальна перемога, довго не могли відкрити ворота суперника, поки на 72-й хвилині білоруси не привезли пенальті в свої ворота, який впевнено реалізував Хелланд.

А коли БАТЕ кинувся відіграватися, "Русенборг" скористався ситуацією і за 5 хвилин до закінчення основного часу Содерлунд подвоїв перевагу норвежців, встановивши остаточний рахунок у матчі.

Копенгаген – Нью-Сейнтс 1:0

Гол: Зека, 52