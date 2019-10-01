"Реал" не зміг перемогти "Брюгге", "Шахтар" вирвав перемогу: результати Ліги чемпіонів

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Ліга чемпіонів 2019 – огляд, рахунок матчів 1 жовтня 2019
Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 1 жовтня / twitter.com/realmadrid

У вівторок, 1-го жовтня, стартував другий тур групового етапу Ліги чемпіонів. З результатами всіх матчів можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Аталанта – Шахтар 1:2
Голи: Сапата, 27 – Мораес, 40, Соломон, 90+4

Нереалізований пенальті: Ілічіч, 16 (Аталанта)

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Донецький "Шахтар" здобув першу перемогу в новому сезоні Ліги чемпіонів. В Італії "гірники" завдали поразки дебютанту турніру "Аталанті". Вирішальний гол у матчі в компенсований час забив Соломон.

Аталанта – Шахтар відеоогляд першого тайму

Реал – Брюгге 2:2
Голи: Рамос, 55, Каземіро, 85 – Денніс, 9, 39

Вилучення: Вормер, 84 (Брюгге)

Уникнув поразки в другому турі Ліги чемпіонів "Реал". "Вершкові" у Мадриді після першого тайму програвали "Брюгге" з рахунком 2:0. По перерві "королівський клуб" вирвав нічию.

Реал – Брюгге відеоогляд першого тайму

 

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів
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