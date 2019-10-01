"Реал" не зміг перемогти "Брюгге", "Шахтар" вирвав перемогу: результати Ліги чемпіонів

У вівторок, 1-го жовтня, стартував другий тур групового етапу Ліги чемпіонів. З результатами всіх матчів можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Аталанта – Шахтар 1:2

Голи: Сапата, 27 – Мораес, 40, Соломон, 90+4 Нереалізований пенальті: Ілічіч, 16 (Аталанта) Дивіться також: Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео Донецький "Шахтар" здобув першу перемогу в новому сезоні Ліги чемпіонів. В Італії "гірники" завдали поразки дебютанту турніру "Аталанті". Вирішальний гол у матчі в компенсований час забив Соломон. Аталанта – Шахтар відеоогляд першого тайму Реал – Брюгге 2:2

Голи: Рамос, 55, Каземіро, 85 – Денніс, 9, 39 Вилучення: Вормер, 84 (Брюгге) Уникнув поразки в другому турі Ліги чемпіонів "Реал". "Вершкові" у Мадриді після першого тайму програвали "Брюгге" з рахунком 2:0. По перерві "королівський клуб" вирвав нічию. Реал – Брюгге відеоогляд першого тайму