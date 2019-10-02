"Боруссія" Д обіграла "Славію", "Генк" відібрав очки в "Наполі": результати Ліги чемпіонів
У середу, 2-го жовтня, відбулися чергові матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. З результатами всіх поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.
Генк – Наполі 0:0
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Несподіваної втрати очок зазнало "Наполі". Італійці, які в першому турі здолали "Ліверпуль", не змогли здолати бельгійський "Генк". Команди розійшлися миром.
Генк – Наполі відео кращих моментів першого тайму
Славія Прага – Боруссія Д 0:2
Голи: Хакімі, 35, 89
Німецька "Боруссія" у Чехії зуміла здолати "Славію". Празька команда створила "джмелям" чимало проблем. Дортмундці вирвали перемогу завдяки дублю оборонця Хакімі.
Славія Прага – Боруссія Д відео кращих моментів першого тайму
Барселона – Інтер
Валенсія – Аякс
Зеніт – Бенфіка
Ліверпуль – Зальцбург
Лілль – Челсі
РБ Лейпциг – Ліон