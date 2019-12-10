"Ліверпуль" у важкій грі здолав "Зальцбург", "Наполі" розгромив "Генк": відео

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Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 10 грудня / twitter.com/lfc

У вівторок, 10 грудня, стартував останній шостий тур групового етапу Ліги чемпіонів. Результати всіх матчів та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.

Зальцбург – Ліверпуль 0:2

Голи: Кайта, 57, Салах, 58

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Зальцбург – Ліверпуль відеоогляд першого тайму

Наполі – Генк 4:0

Голи: Мілік, 3, 26, 38 (пен), Мертенс, 74 (пен)

Наполі – Генк відеоогляд першого тайму

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів
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