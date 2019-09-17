"Славія" ледь не здолала "Інтер", "Ліон" зіграв унічию: результати й відео голів Ліги чемпіонів

У вівторок, 17-го вересня, стартував новий сезон найпрестижнішого футбольного турніру Європи – Ліга чемпіонів. З результатами всіх поєдинків та відеооглядами можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Інтер – Славія Прага 1:1

Голи: Барелла, 90+3 – Олайінка, 64

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Перший ігровий день Ліги чемпіонів подарував сенсацію. Скромний чеський клуб "Славія" Прага в Мілані ледь не переміг тамтешній "Інтер". Італійці відігралися у компенсований час.

Інтер – Славія Прага відеоогляд першого тайму

Ліон – Зеніт 1:1

Голи: Депай, 50 (пен.) – Азмун, 41

Російський "Зеніт", в якому виступає Ярослав Ракіцький, розійшовся миром з "Ліоном" у Франції. Росіяни відкрили рахунок у грі, але не втримали перевагу. Ракіцький відіграв весь матч за "Зеніт".

Ліон – Зеніт відеоогляд першого тайму