"Славія" ледь не здолала "Інтер", "Ліон" зіграв унічию: результати й відео голів Ліги чемпіонів
У вівторок, 17-го вересня, стартував новий сезон найпрестижнішого футбольного турніру Європи – Ліга чемпіонів. З результатами всіх поєдинків та відеооглядами можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.
Інтер – Славія Прага 1:1
Голи: Барелла, 90+3 – Олайінка, 64
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Перший ігровий день Ліги чемпіонів подарував сенсацію. Скромний чеський клуб "Славія" Прага в Мілані ледь не переміг тамтешній "Інтер". Італійці відігралися у компенсований час.
Інтер – Славія Прага відеоогляд першого тайму
Ліон – Зеніт 1:1
Голи: Депай, 50 (пен.) – Азмун, 41
Російський "Зеніт", в якому виступає Ярослав Ракіцький, розійшовся миром з "Ліоном" у Франції. Росіяни відкрили рахунок у грі, але не втримали перевагу. Ракіцький відіграв весь матч за "Зеніт".
Ліон – Зеніт відеоогляд першого тайму
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