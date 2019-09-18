"Тоттенхем" сенсаційно не виграв в "Олімпіакоса": результати Ліги чемпіонів та відео голів

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Ліга чемпіонів 2019 – огляд матчів 18.09. 2019 – ЛЧ
Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 18 вересня / twitter.com/spursofficial

У середу, 18-го вересня, продовжився перший тур нового сезону Ліги чемпіонів. З результатами матчам та відеооглядами можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Брюгге – Галатасарай 0:0

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"Брюгге", який у кваліфікації Ліги чемпіонів вибив "Динамо", у себе вдома зіграв унічию з "Галатасараєм".

Олімпіакос – Тоттенхем 2:2
Голи: Поденсе, 44, Вальбуена, 54 (пен.) – Кейн, 26 (пен.), Моура, 30

Англійський "Тоттенхем" сенсаційно втратив очки в Греції. "Шпори" після першого тайму перемагала "Олімпіакос" з рахунком 2:0. Та греки по перерві відігралися.

Олімпіакос – Тоттенхем відеоогляд матчу

 

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Теги: Новини Спорту Ліга чемпіонів Футбол Спорт
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