"Тоттенхем" сенсаційно не виграв в "Олімпіакоса": результати Ліги чемпіонів та відео голів
У середу, 18-го вересня, продовжився перший тур нового сезону Ліги чемпіонів. З результатами матчам та відеооглядами можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.
Брюгге – Галатасарай 0:0
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"Брюгге", який у кваліфікації Ліги чемпіонів вибив "Динамо", у себе вдома зіграв унічию з "Галатасараєм".
Олімпіакос – Тоттенхем 2:2
Голи: Поденсе, 44, Вальбуена, 54 (пен.) – Кейн, 26 (пен.), Моура, 30
Англійський "Тоттенхем" сенсаційно втратив очки в Греції. "Шпори" після першого тайму перемагала "Олімпіакос" з рахунком 2:0. Та греки по перерві відігралися.
Олімпіакос – Тоттенхем відеоогляд матчу
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