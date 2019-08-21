Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 20 серпня

У вівторок, 20 серпня, відбулися перші матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

АПОЕЛ – Аякс 0:0

Вилучення: Мазрауї, 80, (Аякс)

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"Аякс" зіграв внічию з АПОЕЛом (0:0) в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Останній раз голландський клуб не зміг забити гол у матчі ЛЧ 28 серпня 2018 року під час матчу-відповіді цього ж раунду з "Динамо" (0:0).

Відеоогляд матчу АПОЕЛ – Аякс

ЛАСК – Брюгге 0:1

Гол: Ванакен, 10, (пен.)

"Брюгге" ледь не повністю продублював перший матч протистояння з "Динамо" на попередній стадії. Знову мінімальна перемога, знову пенальті від Ванакена, однак є одна важлива відмінність – бельгійці перемогли ЛАСК на виїзді, що дає їм чудові шанси на вихід до групової стадії. Едуард Соболь провів на полі 66 хвилин, після чого його замінив уругваєць Федеріко Рікка.

Відеоогляд матчу ЛАСК – Брюгге

ЧФР Клуж – Славія Прага 0:1

Гол: Масопуст, 28