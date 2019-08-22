Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 21 серпня

171 Читать новость на русском
Ліга чемпіонів 2019 – огляд матчів 21.08.2019 – ЛЧ
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 21 серпня

У середу, 21-го серпня, відбулися чергові матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Динамо Загреб – Русенборг 2:0
Голи: Петковіч, 8 (пен.), Оршіч, 28

Читайте також: Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 20 серпня

Команда Ненада Б'єліци взяла ініціативу під свій контроль зі старту. Вже на 8 хвилині хавбек "Русенборга" Лундемо привіз пенальті, який упевнено реалізував Петкович. Загребська команда пішла на перерву з комфортною перевагою завдяки точному удару Орсіча.

Надалі "Русенборг" мав кілька шансів скоротити рахунок, однак хорвати в цілому контролювали хід поєдинку.

Олімпіакос – Краснодар 4:0
Голи: Герреро, 30, Ранджеловіч, 78, 85, Поденсе, 89

"Олімпіакос" у першому таймі одного разу забив, а у другому – двічі. Дубль оформив Йован Ранджелович, який на 75-ій хвилині вийшов на заміну. А Поденсе збільшив рахунок до 4:0. Останні 15 хвилин основного часу зустрічі "Краснодар" провалив.

Янг Бойз – Црвена Звезда 2:2
Голи: Ассале, 7, Оаро, 76 (пен.) – Дегенек, 18, Гарсія, 46

Прекрасний матч для глядачів видали "Янг Бойз" і "Црвена Звезда". Кожна з команд по разу лідирувала в рахунку, і по разу його зрівнювала. Підсумковий рахунок зустрічі 2:2 дає трохи більше шансів сербській команді, адже наступну гру вони проведуть вдома.

blog_ava
Хто загинув у пожежі одеського готелю "Токіо Стар": список
21 серпня
9669
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга чемпіонів
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Роберту Левандовскі – 31: як польський хлопчик став легендою Бундесліги
21 серпня 15:00 Роберту Левандовскі – 31: як польський хлопчик став легендою Бундесліги
Олена Кандяк 183
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13029
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8096
Лобановський увійшов у топ-25 тренерів в історії футболу
21 серпня 12:07 Лобановський увійшов у топ-25 тренерів в історії футболу
343
Левандовський встановив історичний рекорд, який не вдавався жодному футболісту
21 серпня 11:14 Левандовський встановив історичний рекорд, який не вдавався жодному футболісту
1152
Новини
Більше новин
Залиште відгук