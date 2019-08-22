Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 21 серпня
У середу, 21-го серпня, відбулися чергові матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Динамо Загреб – Русенборг 2:0
Голи: Петковіч, 8 (пен.), Оршіч, 28
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Команда Ненада Б'єліци взяла ініціативу під свій контроль зі старту. Вже на 8 хвилині хавбек "Русенборга" Лундемо привіз пенальті, який упевнено реалізував Петкович. Загребська команда пішла на перерву з комфортною перевагою завдяки точному удару Орсіча.
Надалі "Русенборг" мав кілька шансів скоротити рахунок, однак хорвати в цілому контролювали хід поєдинку.
Олімпіакос – Краснодар 4:0
Голи: Герреро, 30, Ранджеловіч, 78, 85, Поденсе, 89
"Олімпіакос" у першому таймі одного разу забив, а у другому – двічі. Дубль оформив Йован Ранджелович, який на 75-ій хвилині вийшов на заміну. А Поденсе збільшив рахунок до 4:0. Останні 15 хвилин основного часу зустрічі "Краснодар" провалив.
Янг Бойз – Црвена Звезда 2:2
Голи: Ассале, 7, Оаро, 76 (пен.) – Дегенек, 18, Гарсія, 46
Прекрасний матч для глядачів видали "Янг Бойз" і "Црвена Звезда". Кожна з команд по разу лідирувала в рахунку, і по разу його зрівнювала. Підсумковий рахунок зустрічі 2:2 дає трохи більше шансів сербській команді, адже наступну гру вони проведуть вдома.