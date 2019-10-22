Ліга чемпіонів: результати матчів вівторка 22 жовтня
У вівторок, 22 жовтня, були зіграні чергові матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Їх результати — у матеріалі Спорт24.
Атлетіко – Баєр 1:0
Гол: Мората, 78
Відеоогляд матчу Атлетіко – Баєр
Шахтар – Динамо (Загреб) 2:2
Голи: Коноплянка, 16, Додо, 75 – Ольмо, 25, Оршич, 60 (пен)
Відео найкращих моментів матчу Шахтар – Динамо
Брюгге – ПСЖ
Галатасарай – Реал
Манчестер Сіті – Аталанта
Олімпіакос – Баварія
Тоттенгем – Црвена Звезда
Ювентус – Локомотив (Москва)
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