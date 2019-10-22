Ліга чемпіонів: результати матчів вівторка 22 жовтня

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Ліга чемпіонів 2019 – огляд матчів 22.10.2019 – ЛЧ
Ліга чемпіонів результати матчів 22 жовтня

У вівторок, 22 жовтня, були зіграні чергові матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Їх результати — у матеріалі Спорт24.

Атлетіко – Баєр 1:0

Гол: Мората, 78

Відеоогляд матчу Атлетіко – Баєр

Шахтар – Динамо (Загреб) 2:2

Голи: Коноплянка, 16, Додо, 75 – Ольмо, 25, Оршич, 60 (пен)

Відео найкращих моментів матчу Шахтар – Динамо

Брюгге – ПСЖ

Галатасарай – Реал

Манчестер Сіті – Аталанта

Олімпіакос – Баварія

Тоттенгем – Црвена Звезда

Ювентус – Локомотив (Москва)

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Ліга чемпіонів Спорт Футбол Новини Спорту
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