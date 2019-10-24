Ліга Європи: результати матчів та відео голів 24 жовтня
У четвер, 24 жовтня, було зіграно матчу третього туру групового етапу Ліги Європи. Серед них і два матчі за участі українських клубів – "Динамо" та "Олександрії".
Гент – Вольфсбург 2:2
Голи: Яремчук, 41, 90+4 – Вегорст, 3, Жоао Віктор, 24
Сент-Етьєн – Олександрія 1:1
Голи: Сілва, 8 – Сілва, 14 (авт.)
Партизан – Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Марсьяль, 43 (пен.)
ЦСКА – Ференцварош 0:1
Гол: Варга, 86
Карабах – АПОЕЛ 2:2
Голи: Кінтана, 13, Айлтон, 58 – Мєдвєдєв, 29 (авт), Халеніус, 45+1
Янг Бойз – Фейєнорд 2:0
Голи: Ассале, 14 (пен.), Нсаме, 28 (пен.)
Порту – Рейнджерс 1:1
Голи: Діас, 36 – Морелос, 44
Лудогорець – Еспаньйол 0:1
Гол: Кампусано, 13
Рома – Боруссія М 1:1
Голи: Дзаньйоло, 32 – Штіндль, 90+3 (пен.)
Башакшехір – Вольфсберг 1:0
Гол: Кахведжі, 78
Бешикташ – Брага 1:2
Голи: Наїр, 71 – Орта, 38, Едуарду, 80
Нереалізований пенальті: Льяїч, 74 (Бешикташ)
Слован – Вулверхемптон 1:2
Голи: Спорар, 11 – Саісс, 58, Хіменес, 64 (пен.)
Вилучення: Жота, 87 (Вулверхемптон)
АЗ – Астана 6:0
Голи: Копмайнерс, 39, 83 (обидва – пен.), Боаду, 43, Стенгс, 77, Сугувара, 85, Ідрісі, 90+2