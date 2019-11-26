Поразка російського "Локомотиву" та порятунок "Брюгге": результати Ліги чемпіонів 26 листопада
У вівторок, 26 листопада, відбудеться 8 матчів у рамках 5 раунду групового етапу Ліги чемпіонів. Результати матчів та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.
Галатасарай – Брюгге 1:1
Гол: Бююк, 11 – Діатта, 90+2
Вилучення: Мата, 90+3, Діатта, 90+3 (обидва – Брюгге)
До уваги: Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
Локомотив – Баєр 0:2
Голи: Жемалєтдінов, 11 (авт.), Бендер, 54
Турнірна таблиця Ліги чемпіонів
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