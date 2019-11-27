"Валенсія" вирвала нічию в "Челсі", "Ліон" програв "Зеніту": відео

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Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 27 листопада / twitter.com/valenciacf

У середу, 27 листопада, відбуваються матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Результати всіх поєдинків читайте на сайті Спорт24.

Валенсія – Челсі 2:2

Голи: Солер, 40, Васс, 82 – Ковачіч, 41, Пулішич, 50

Незабитий пенальті: Парехо, 65 (Валенсія)

Валенсія – Челсі відеоогляд матчу

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Зеніт – Ліон 2:0

Голи: Дзюба, 42, Оздоєв, 84

Зеніт – Ліон відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів
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