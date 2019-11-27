"Валенсія" вирвала нічию в "Челсі", "Ліон" програв "Зеніту": відео
У середу, 27 листопада, відбуваються матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Результати всіх поєдинків читайте на сайті Спорт24.
Валенсія – Челсі 2:2
Голи: Солер, 40, Васс, 82 – Ковачіч, 41, Пулішич, 50
Незабитий пенальті: Парехо, 65 (Валенсія)
Валенсія – Челсі відеоогляд матчу
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Зеніт – Ліон 2:0
Голи: Дзюба, 42, Оздоєв, 84
Зеніт – Ліон відеоогляд матчу
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