Ліга чемпіонів: результати матчів 27 серпня

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Ліга чемпіонів 2019 – огляд матчів 27.08.2019 – ЛЧ
Ліга чемпіонів: результати матчів 27 серпня / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 27-го серпня, відбулися матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Путівки у груповий етап вибороли "Олімпіакос", "Црвена Звєзда" та "Динамо" Загреб.

Найбільше інтриги було у матчі "Црвена Звезда" – "Янг Бойз". У першому матчі між цими командами була зафіксована результативна нічия 2:2. Внічию команди зіграли і в Сербії. Однак матч закінчився з рахунком 1:1, тож у груповому етапі зіграють саме футболісти "Црвени Звезди".

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Црвена Звезда – Янг Бойз 1:1 (3:3 за сумою двох матчів, прохід "Црвени Звезди")
Голи: Вукановіч, 59 – Ель Фарду, 82 (авт)

Другий матч у протистоянні програв і російський "Краснодар". Команді мало що могло допомогти у матчі проти грецького "Олімпіакоса". Перша гра між цими командами закінчилася розгромом "Краснодара" 4:0. Вдома вони першими вийшли вперед, але дубль Ель-Арабі приніс перемогу саме "Олімпіакосу".

Краснодар – Олімпіакос 1:2 (1:6 за сумою двох матчів)
Голи: Уткін, 10 – Ель-Арабі, 11, 48

"Динамо" буде грати у груповому етапі Ліги чемпіонів. Тільки не київське, а загребське. Хорватський клуб переміг у першому матчі вдома, а на виїзді проти "Русенборга" зіграв внічию.

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Русенборг – Динамо (Загреб) 1:1 (1:3 за сумою двох матчів, прохід "Динамо")
Голи: Акінтола, 11 – Гояк, 71

 

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Ліга чемпіонів
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