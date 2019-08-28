Ліга чемпіонів: результати матчів 28 серпня

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Ліга чемпіонів 2019 – огляд матчів 28.08.2019 – ЛЧ
Ліга чемпіонів: результати матчів 28 серпня / twitter.com/ChampionsLeague

У середу, 28-го серпня, відбулися останні матчі плей-офф Ліги чемпіонів. Путівки у груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 вибороли "Аякс", "Брюгге" та "Славія Прага".

Аякс – АПОЕЛ 2:0 (2:0, перший матч – 0:0)
Гол: Альварес, 43, Тадіч, 80

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Брюгге – Ласк 2:1 (3:1, перший матч – 1:0)
Голи: Ванакен, 70, Деніс, 89 – Клаусс, 74
Вилучення: Траунер, 81 (Ласк)

Славія Прага – Клуж 1:0 (2:0, перший матч – 1:0)
Гол: Боржіл, 66

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів
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