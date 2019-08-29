Ліга Європи: результати всіх матчів 30 серпня

202 Читать новость на русском
Ліга чемпіонів 2019 – огляд матчів 30.08.2019 – ЛЧ
Ліга Європи: результати всіх матчів 30 серпня / Фото з відкритих джерел

У четвер, 29-го серпня, відбулися матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи.

Карабах – Лінфілд 2:1 (4:4, перший матч 2:3)
Голи: Ромеро, 8, Зубір, 88 – Лейвері, 90+3

Читайте також: "Шахтар" отримав суперників у Лізі чемпіонів

ФК Рига – Копенгаген 1:0 (2:3, перший матч 1:3)
Гол: Брісола, 75
Вилучення: Валеріанос, 90+4

АІК – Селтік 1:3 (1:5, перший матч 0:2)
Голи: Ларссон, 33 (пен.), – Форрест, 17, Джонстон, 34, Біттон, 87

Аполлон – ПСВ 0:4 (0:7, перший матч 0:3)
Голи: Айхартен, 73, Мітроглу, 76, Мален, 79, 90+4

БАТЕ – ФК Астана 2:0 (2:3, перший матч 0:3)
Голи: Скавиш, 8, Яблонський, 85

Бней-Єгуда – Мальме 0:1 (0:4, перший матч 0:3)
Гол: Молінс, 7

Зоря – Еспаньйол 2:2 (3:5, перший матч 1:3)
Голи: Лєднєв, 54, Русин, 78 – Феррейра, 34, Варгас, 62

Читайте також: "Зоря" розписала яскраву нічию з "Еспаньйолом" і покинула Лігу Європи: відео

Молде – Партизан 1:1 (2:3, перший матч 1:2)
Голи: Джеймс, 72 – Мілетич, 80

ПАОК – Слован Братислава 3:2 (3:3, перший матч 0:1)
Голи: Лімінос, 49, Свідерські, 50, Яннуліс, 87 – Медвєдєв, 38, де Марко, 62

blog_ava
Голова СБУ Іван Баканов: керівник "Квартал 95" і друг Зеленського
сьогодні
23767
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга Європи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
28 серпня 14:20 Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
Михайло Гема 752
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13408
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8426
Ліга чемпіонів: Результати жеребкування групового етапу
сьогодні 19:58 Ліга чемпіонів: Результати жеребкування групового етапу
726
Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря"
сьогодні 13:14 Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря"
Михайло Гема 1026
Новини
Більше новин
Залиште відгук