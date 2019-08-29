Ліга Європи: результати всіх матчів 30 серпня
У четвер, 29-го серпня, відбулися матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи.
Карабах – Лінфілд 2:1 (4:4, перший матч 2:3)
Голи: Ромеро, 8, Зубір, 88 – Лейвері, 90+3
Читайте також: "Шахтар" отримав суперників у Лізі чемпіонів
ФК Рига – Копенгаген 1:0 (2:3, перший матч 1:3)
Гол: Брісола, 75
Вилучення: Валеріанос, 90+4
АІК – Селтік 1:3 (1:5, перший матч 0:2)
Голи: Ларссон, 33 (пен.), – Форрест, 17, Джонстон, 34, Біттон, 87
Аполлон – ПСВ 0:4 (0:7, перший матч 0:3)
Голи: Айхартен, 73, Мітроглу, 76, Мален, 79, 90+4
БАТЕ – ФК Астана 2:0 (2:3, перший матч 0:3)
Голи: Скавиш, 8, Яблонський, 85
Бней-Єгуда – Мальме 0:1 (0:4, перший матч 0:3)
Гол: Молінс, 7
Зоря – Еспаньйол 2:2 (3:5, перший матч 1:3)
Голи: Лєднєв, 54, Русин, 78 – Феррейра, 34, Варгас, 62
Читайте також: "Зоря" розписала яскраву нічию з "Еспаньйолом" і покинула Лігу Європи: відео
Молде – Партизан 1:1 (2:3, перший матч 1:2)
Голи: Джеймс, 72 – Мілетич, 80
ПАОК – Слован Братислава 3:2 (3:3, перший матч 0:1)
Голи: Лімінос, 49, Свідерські, 50, Яннуліс, 87 – Медвєдєв, 38, де Марко, 62