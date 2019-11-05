"Барселона" зазнала невдачі в грі зі "Славією", "Лейпциг" переміг російський "Зеніт": відео
У вівторок, 5 листопада, відбулися перші матчі 4 туру Ліги чемпіонів. З результатами всіх поєдинків та відеооглядами можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.
Зеніт – РБ Лейпциг 0:2
Голи: Демме, 45+5, Забітцер, 63
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Зеніт – РБ Лейпциг відеоогляд матчу
Барселона – Славія Прага 0:0
Барселона – Славія Прага відеоогляд матчу
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