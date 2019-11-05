"Барселона" зазнала невдачі в грі зі "Славією", "Лейпциг" переміг російський "Зеніт": відео

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Ліга чемпіонів 2019 – огляд матчів 5 листопада 2019 – Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 5 листопада / twitter.com/dierotenbullen

У вівторок, 5 листопада, відбулися перші матчі 4 туру Ліги чемпіонів. З результатами всіх поєдинків та відеооглядами можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Зеніт – РБ Лейпциг 0:2

Голи: Демме, 45+5, Забітцер, 63

Читайте також: Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця

Зеніт – РБ Лейпциг відеоогляд  матчу

Барселона – Славія Прага 0:0

Барселона – Славія Прага відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів
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