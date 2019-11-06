Ліга чемпіонів: результати матчів 6 листопада

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Ліга чемпіонів 2019 – огляд матчів 6 листопада 2019 – Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів результати 6 листопада

У середу, 6 листопада, було зіграно чергові матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Їх результати – в огляді Спорт24.

Баварія – Олімпіакос 2:0

Голи: Левандовскі, 69, Перішич, 89

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Баварія – Олімпіакос відеоогляд першого тайму

Локомотив – Ювентус 1:2

Голи: Міранчук, 12 – Ремзі, 4, Коста, 90+3

 

22:00. Група B. "Црвена Звезда" – "Тоттенхем"

22:00. Група D. "Баєр" – "Атлетіко"

22:00. Група C. "Аталанта" – "Манчестер Сіті"

22:00. Група C. "Динамо" Загреб – "Шахтар"

22:00. Група A. ПСЖ – "Брюгге"

22:00. Група A. "Реал" – "Галатасарай"

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Ліга чемпіонів Спорт Футбол
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