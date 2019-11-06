Ліга чемпіонів: результати матчів 6 листопада
У середу, 6 листопада, було зіграно чергові матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Їх результати – в огляді Спорт24.
Баварія – Олімпіакос 2:0
Голи: Левандовскі, 69, Перішич, 89
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Баварія – Олімпіакос відеоогляд першого тайму
Локомотив – Ювентус 1:2
Голи: Міранчук, 12 – Ремзі, 4, Коста, 90+3
22:00. Група B. "Црвена Звезда" – "Тоттенхем"
22:00. Група D. "Баєр" – "Атлетіко"
22:00. Група C. "Аталанта" – "Манчестер Сіті"
22:00. Група C. "Динамо" Загреб – "Шахтар"
22:00. Група A. ПСЖ – "Брюгге"
22:00. Група A. "Реал" – "Галатасарай"
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