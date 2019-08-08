Ліга чемпіонів: результати матчів 7 серпня

У середу, 7 серпня, було зіграно ряд матчів третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

"Краснодар" – "Порту" 0:1

Гол: Олівейра, 89

У найбільш статусному поєдинку дня "Порту" на виїзді зіпсував дебют "Краснодара" в Лізі чемпіонів. Мінімальну перемогу бездоганним ударом зі штрафного "драконам" на 89 хвилині приніс Серхіо Олівейра.

Читайте також: Ліга чемпіонів: результати матчів 6 серпня

"Істанбул Башакшехір" – "Олімпіакос" 0:1

Гол: Масурас, 53

Вилучення: Кахведжі, 80 (ІБ)

Нереалізований пенальті: Віща, 90+2 (ІБ)

"Базель" – ЛАСК 1:2

Голи: Дзуффі, 87 – Траунер, 50, Клаус, 82

"ЧФР Клуж" – "Селтік" 1:1

Голи: Маріо Рондон, 28 – Форрест, 37

"Селтік" не зміг перемогти "Клуж" на виїзді. Більше того, "кельти" опинилися у ролі аутсайдера на 28-й хвилині, коли Маріо Рондон реалізував вихід віч-на-віч після пасу Дяка від центральної лінії. Проте, на 37-й хвилині Джеймс Форрест вирівняв становище: шотландець отримав пас із правого флангу й класно пробив у кут воріт – 1:1. Українець Мар'ян Швед увесь матч просидів на лаві для запасних.

"Марібор" – "Русенборг" 1:3

Голи: Тавареш, 70 – Седерлунн, 50, 64, Єнсен, 71