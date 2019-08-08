Ліга чемпіонів: результати матчів 7 серпня

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Ліга чемпіонів 2019 – огляд і рахунок матчів 07.08.2019
Ліга чемпіонів результати 7 серпня

У середу, 7 серпня, було зіграно ряд матчів третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

"Краснодар" – "Порту" 0:1
Гол: Олівейра, 89

У найбільш статусному поєдинку дня "Порту" на виїзді зіпсував дебют "Краснодара" в Лізі чемпіонів. Мінімальну перемогу бездоганним ударом зі штрафного "драконам" на 89 хвилині приніс Серхіо Олівейра.

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"Істанбул Башакшехір" – "Олімпіакос" 0:1
Гол: Масурас, 53
Вилучення: Кахведжі, 80 (ІБ)
Нереалізований пенальті: Віща, 90+2 (ІБ)

"Базель" – ЛАСК 1:2
Голи: Дзуффі, 87 – Траунер, 50, Клаус, 82

"ЧФР Клуж" – "Селтік" 1:1
Голи: Маріо Рондон, 28 – Форрест, 37

"Селтік" не зміг перемогти "Клуж" на виїзді. Більше того, "кельти" опинилися у ролі аутсайдера на 28-й хвилині, коли Маріо Рондон реалізував вихід віч-на-віч після пасу Дяка від центральної лінії. Проте, на 37-й хвилині Джеймс Форрест вирівняв становище: шотландець отримав пас із правого флангу й класно пробив у кут воріт – 1:1. Українець Мар'ян Швед увесь матч просидів на лаві для запасних.

"Марібор" – "Русенборг" 1:3
Голи: Тавареш, 70 – Седерлунн, 50, 64, Єнсен, 71

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів
Джерело: 24 канал
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