Ліга чемпіонів: результати матчів 30 липня
У вівторок, 30 серпня, було зіграно перші матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Серед них і поєдинки за участі українських футболістів – шотландського "Селтіка" Мар'яна Шведа проти естонського "Німме Калью" Владислава Хомутова.
АПОЕЛ – Сутьєска 3:0
Голи: Павлович, 13, 25, 66
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АПОЕЛ після мінімальної перемоги на виїзді зумів декласувати чемпіона Чорногорії на власному полі. Хет-трик Павловича дозволив кіпріотам впевнено пройти у наступний раунд.
Калью – Селтік 0:2
Голи: Кулініч, 10 (авт.), Швед, 90+3
У третьому раунді кваліфікації зіграє "Селтік" українця Мар'яна Шведа. "Кельти" після розгромної перемоги вдома зуміли перемогти "Калью" і в Естонії. До слова, Швед дебютував за "Селтік" у Лізі чемпіонів.
Маккабі Тель-Авів – Клуж 2:2
Голи: Блекмен, 15, Коен, 48 – Куліо, 19, Рондон, 42
Результативним видався матч в Ізраїлі. "Маккабі" Тель-Авів розійшовся результативною нічиєю з румунським "Клужом". Румуни завдяки мінімальній перемозі вдома зуміли вибити ізраїльтян.
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