Ліга чемпіонів: результати матчів 30 липня

88 Читать новость на русском
Ліга чемпіонів – огляд матчів 30. 07. 2019
Ліга чемпіонів результати матчів 30 липня

У вівторок, 30 серпня, було зіграно перші матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Серед них і поєдинки за участі українських футболістів – шотландського "Селтіка" Мар'яна Шведа проти естонського "Німме Калью" Владислава Хомутова.

АПОЕЛ – Сутьєска 3:0
Голи: Павлович, 13, 25, 66

Це цікаво: Статистика "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів

АПОЕЛ після мінімальної перемоги на виїзді зумів декласувати чемпіона Чорногорії на власному полі. Хет-трик Павловича дозволив кіпріотам впевнено пройти у наступний раунд.

Калью – Селтік 0:2
Голи: Кулініч, 10 (авт.), Швед, 90+3

У третьому раунді кваліфікації зіграє "Селтік" українця Мар'яна Шведа. "Кельти" після розгромної перемоги вдома зуміли перемогти "Калью" і в Естонії. До слова, Швед дебютував за "Селтік" у Лізі чемпіонів.

Маккабі Тель-Авів – Клуж 2:2
Голи: Блекмен, 15, Коен, 48 – Куліо, 19, Рондон, 42

Результативним видався матч в Ізраїлі. "Маккабі" Тель-Авів розійшовся результативною нічиєю з румунським "Клужом". Румуни завдяки мінімальній перемозі вдома зуміли вибити ізраїльтян.

Останні новини про Лігу чемпіонів – читайте тут.

blog_ava
Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
сьогодні
13844
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга чемпіонів ФК Ференцварош
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Львів" вирвав перемогу в "Десни": відео
сьогодні 20:55 "Львів" вирвав перемогу в "Десни": відео
314
Трансфери команд УПЛ: онлайн
29 липня 15:15 Трансфери команд УПЛ: онлайн
10847
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
25 липня 21:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5735
У чемпіонаті України з футболу набрав обертів новий скандал через телепул: що сталося
сьогодні 17:26 У чемпіонаті України з футболу набрав обертів новий скандал через телепул: що сталося
808
Світоліна заробила 1,9 млн доларів призових в 2019 році: рейтинг
сьогодні 13:43 Світоліна заробила 1,9 млн доларів призових в 2019 році: рейтинг
198
Новини
Більше новин
Залиште відгук