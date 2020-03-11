Ліга чемпіонів: хто вийшов в 1/4 фіналу

10 березня визначилися перші два учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Ними стали німецький "Лейпциг" та команда українця Руслана Маліновського італійська "Аталанта".

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Дебютний вихід "Лейпцига" в ¼ фіналу Ліги чемпіонів

У першому матчі німецький "Лейпциг" мінімально переміг на виїзді "Тоттенхем" – 1:0. Єдиний гол у матчі з пенальті забив Тімо Вернер.

У матчі-відповіді, який відбувався у Лейпцигу, "шпорам" потрібна була лише перемога. Проте, вже з перших хвилин зустрічі матч пішов не за планом англійського клубу. Станом на 21 хвилину рахунок у зустрічі вже був 2:0 на користь футболістів "Лейпцига". Першу реальну загрозу воротам німецької команди "Тоттенхем" завдав аж наприкінці першого тайму.



Гол Еміля Форсберга

У другому таймі "Лейпциг" відзначився ще одного разу і завершив матч із рахунком – 3:0. Загальний рахунок за сумою двох матчів склав 4:0 на користь німецького клубу. Для "биків" це дебютний вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Ілічич вперше в історії вивів "Аталанту" у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Перший матч між цими клубами відбувався у Італії. "Аталанта" розгромно перемогла іспанську команду із рахунком – 4:0. Другий матч, який відбувався за пустих трибун відзначився справжньою "гольовою феєрією". Команди по черзі відзначались результативними ударами.

До 81-ї хвилини зустрічі рахунок на табло був 3:3, здалось італійський клуб влаштовував такий результат матчу, але півзахисник "Аталанти" Йосип Ілічич був проти такого рахунку. На 82-й хвилині він дальнім ударом поставив крапку в зустрічі – 3:4.

Таким чином, "Аталанта" здолала "Валенсію" за сумою двох матчів з рахунком 8:4 і вперше у своїй історії пробилася у чвертьфінал Ліги чемпіонів.



Йосип Ілічич

Сьогодні, 11 березня, відбудуться ще два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Ліверпуль" зустрінеться із "Атлетіко". У першому матчі англійський клуб зазнав прикрої поразки з мінімальним рахунком – 0:1.

Заключним поєдинком 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стане матч ПСЖ – "Боруссія". Перший матч завершився на користь німецької "Боруссії" – 1:2.

Своїх наступних суперників команди дізнаються 20 березня, коли відбудеться жеребкування.

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