Фінал Ліги чемпіонів – квитки з'явились у продажу: ціни і де можна купити

5 березня розпочинається продаж квитків на фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2020 року у Стамбулі (Туреччина). Вартість квитків – від 70 євро.

Продаж квитків стартує 5 березня на квитковому порталі UEFA.com. Прийом заявок триватиме до 15:00 12 березня.

Уболівальникам фіналістів і нейтральній публіці виділена велика частина квитків на вирішальний матч, який пройде 30 травня в Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" і почнеться о 22:00 за місцевим часом.

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Місткість стадіону на фіналі складе 72 000 осіб. Нейтральним уболівальникам з усього світу виділено 6 тисяч квитків, які надійдуть у продаж на UEFA.com. Уболівальникам фіналістів дістануться 40 тисяч квитків (по 20 тисяч на команду).

Вартість квитків:

Категорія 4: 70 євро

Категорія 3: 180 євро

Категорія 2: 450 євро

Категорія 1: 600 євро

Квитки для людей з інвалідністю доступні за ціною 70 євро (квиток категорії 4 + безкоштовний квиток для супроводжуючої особи).

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