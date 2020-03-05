Фінал Ліги чемпіонів – квитки з'явились у продажу: ціни і де можна купити
5 березня розпочинається продаж квитків на фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2020 року у Стамбулі (Туреччина). Вартість квитків – від 70 євро.
Продаж квитків стартує 5 березня на квитковому порталі UEFA.com. Прийом заявок триватиме до 15:00 12 березня.
Уболівальникам фіналістів і нейтральній публіці виділена велика частина квитків на вирішальний матч, який пройде 30 травня в Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" і почнеться о 22:00 за місцевим часом.
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Місткість стадіону на фіналі складе 72 000 осіб. Нейтральним уболівальникам з усього світу виділено 6 тисяч квитків, які надійдуть у продаж на UEFA.com. Уболівальникам фіналістів дістануться 40 тисяч квитків (по 20 тисяч на команду).
Вартість квитків:
Категорія 4: 70 євро
Категорія 3: 180 євро
Категорія 2: 450 євро
Категорія 1: 600 євро
Квитки для людей з інвалідністю доступні за ціною 70 євро (квиток категорії 4 + безкоштовний квиток для супроводжуючої особи).
Важлива інформація
- Квитки для широкої публіки на UEFA.com не продаються у порядку живої черги. Долю квитків визначить жеребкування, яке відбудеться після закінчення прийому заявок.
- Одна фізична особа може подати заявку не більше ніж на два квитки. Всі квитки будуть персоналізовані, а претенденти повинні залишити на квитковому порталі свої особисті дані.
- До кінця березня вони будуть проінформовані про долю своїх заявок за допомогою електронної пошти.
- Крім того, до 12 березня вболівальники можуть подавати заявки на квитки на фінал Ліги Європи УЄФА у Гданську (Польща). Пропозиція включає в себе абсолютно новий тип квитка Flexi-Final, який підійде тим уболівальникам, які мають намір відвідати фінал тільки в разі виходу туди своєї команди.