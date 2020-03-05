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Фінал Ліги чемпіонів – квитки з'явились у продажу: ціни і де можна купити

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Фінал Ліги чемпіонів – квитки з'явились у продажу: ціни і де можна купити / uefa.com

5 березня розпочинається продаж квитків на фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2020 року у Стамбулі (Туреччина). Вартість квитків – від 70 євро.

Продаж квитків стартує 5 березня на квитковому порталі UEFA.com. Прийом заявок триватиме до 15:00 12 березня.

Уболівальникам фіналістів і нейтральній публіці виділена велика частина квитків на вирішальний матч, який пройде 30 травня в Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" і почнеться о 22:00 за місцевим часом.

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Місткість стадіону на фіналі складе 72 000 осіб. Нейтральним уболівальникам з усього світу виділено 6 тисяч квитків, які надійдуть у продаж на UEFA.com. Уболівальникам фіналістів дістануться 40 тисяч квитків (по 20 тисяч на команду).

Вартість квитків:

Категорія 4: 70 євро
Категорія 3: 180 євро
Категорія 2: 450 євро
Категорія 1: 600 євро

Квитки для людей з інвалідністю доступні за ціною 70 євро (квиток категорії 4 + безкоштовний квиток для супроводжуючої особи).

Важлива інформація

  • Квитки для широкої публіки на UEFA.com не продаються у порядку живої черги. Долю квитків визначить жеребкування, яке відбудеться після закінчення прийому заявок.
  • Одна фізична особа може подати заявку не більше ніж на два квитки. Всі квитки будуть персоналізовані, а претенденти повинні залишити на квитковому порталі свої особисті дані.
  • До кінця березня вони будуть проінформовані про долю своїх заявок за допомогою електронної пошти. 
  • Крім того, до 12 березня вболівальники можуть подавати заявки на квитки на фінал Ліги Європи УЄФА у Гданську (Польща). Пропозиція включає в себе абсолютно новий тип квитка Flexi-Final, який підійде тим уболівальникам, які мають намір відвідати фінал тільки в разі виходу туди своєї команди.
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Автор: Михайло Гема
Теги: Ліга чемпіонів Новини Спорту Спорт Футбол
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