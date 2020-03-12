Всі матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи будуть скасовані через коронавірус – ЗМІ

Всі матчі поточних розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи будуть скасовані, а проведення турнірів буде призупинено на невизначений термін.

УЄФА має прийняти відповідне рішення у зв'язку зі стрімким розповсюдженням по Європі і світі епідемії коронавірусу COVID-19, повідомляє іспанське видання Marca.

Читайте також Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа

Офіційно про рішення призупинити змагання можуть оголосити вже 12 березня. Важливим аргументом на користь такого рішення стали випадки діагностування коронавірусу у професійних спортсменів.

Всі матчі Ліги Європи, які повинні відбутися 12 березня, пройдуть за планом. Доля матчів на наступному тижні під питанням.

Через пандемію коронавірусу вже були припинені чемпіонати Італії та Іспанії. Матчі без глядачів пройдуть у Франції, Німеччині, Україні, Польщі, Грузії, Румунії та інших країнах.

Футболісти "Ювентуса" та "Інтера" вирушили на карантин після того, як позитивний тест на COVID-19 здав центрбек "Юве" Даніеле Ругані.

В ізоляції перебуватимуть і футболісти мадридського " Реала "через те, що один з баскетболістів мадридського клубу здав позитивний тест на коронавірус.

Детальніше Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.