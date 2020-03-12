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Всі матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи будуть скасовані через коронавірус – ЗМІ

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Єврокубки можуть скасувати через коронавірус / Marca

Всі матчі поточних розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи будуть скасовані, а проведення турнірів буде призупинено на невизначений термін.

УЄФА має прийняти відповідне рішення у зв'язку зі стрімким розповсюдженням по Європі і світі епідемії коронавірусу COVID-19, повідомляє іспанське видання Marca.

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Офіційно про рішення призупинити змагання можуть оголосити вже 12 березня. Важливим аргументом на користь такого рішення стали випадки діагностування коронавірусу у професійних спортсменів.

Всі матчі Ліги Європи, які повинні відбутися 12 березня, пройдуть за планом. Доля матчів на наступному тижні під питанням.

  • Через пандемію коронавірусу вже були припинені чемпіонати Італії та Іспанії. Матчі без глядачів пройдуть у Франції, Німеччині, Україні, Польщі, Грузії, Румунії та інших країнах.
  • Футболісти "Ювентуса" та "Інтера" вирушили на карантин після того, як позитивний тест на COVID-19 здав центрбек "Юве" Даніеле Ругані.
  • В ізоляції перебуватимуть і футболісти мадридського " Реала "через те, що один з баскетболістів мадридського клубу здав позитивний тест на коронавірус.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Ліга чемпіонів Ліга Європи УЄФА Спорт Футбол
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