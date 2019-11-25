Ліга чемпіонів: Битви титанів за місце в плей-офф

Груповий етап Ліги чемпіонів потроху підходить до свого закінчення і з кожним туром вболівальники дізнаються все нових учасників стадії плей-офф. Долі путівок вирішуються чи не в кожному матчі, що робить ігри ще цікавішими та напруженими. Особливо це стосується групи C, де виступає "Шахтар".

У вівторок, 26 листопада, "гірникам" треба на виїзді зіграти з "Манчестер Сіті". І в разі перемоги донеччани вийдуть в 1/8 фіналу. Правда, для цього їм також буде необхідна поразка загребського "Динамо" в грі з "Аталантою". Що стосується британців, вони вийдуть з групи, якщо не поступляться "Шахтарю", або якщо хорвати не виграють у "Аталанти".

Буде важко: "Шахтар" втратив двох лідерів перед матчем проти "МанСіті" в Лізі чемпіонів

Правда, у "гірників" невисокі шанси на успіх – всього 7% на перемогу від аналітиків Parimatch. Попередній візит "Шахтаря" в Манчестер минулого року завершився для української команди розгромом 0:6. Але варто зазначити, що в минулому турі британці вперше втратили очки в цій Лізі чемпіонів, зігравши внічию з "Аталантою". Тому, вболівальники донеччан все ж мають право розраховувати на маленьке диво.

Серед інших матчів 5-го туру варто відзначити зустріч "Тоттенхема" і "Олімпіакоса". Адже це буде перша гра лондонців на міжнародній арені під керівництвом нового головного тренера Жозе Моуріньо. Хвилюватися за результат лондонцям не варто, експерти Parimatch дають їм 71% на перемогу. Якщо прогноз збудеться, то це буде означати для "Тоттенхема" вихід в плей-офф турніру.

До слова: "Тоттенхем" у результативній грі переміг "Вест Хем" Ярмоленка в дебютному матчі Моурінью: відео

Також за увагу глядачів будуть боротися зустрічі "Реал" – ПСЖ, "Барселона" – "Боруссія" (Дортмунд), "Ювентус" – "Атлетіко" та "Ліверпуль" – "Наполі". При цьому завдання виходу з групи вирішили лише ПСЖ і "Ювентус", всім іншим будуть потрібні перемоги над своїми прямими конкурентами.