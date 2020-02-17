Ліга чемпіонів: чого чекати від плей-офф

Уже у вівторок, 18 лютого, відновиться найпрестижніший клубний турнір Європи – Ліга чемпіонів. Окрім гарячих матчів, українські вболівальників чекають поєдинки за участю земляків Руслана Маліновського та Олександра Зінченка. Чого чекати від першого раунду плей-офф – читайте у матеріалі.

Атлетіко – Ліверпуль

Цей поєдинок дасть старт 1/8 фіналу. Кращого матчу годі й чекати. Чинний чемпіон Європи зустрінеться з непоступливими іспанцями.

Наразі не слід звертати увагу на те, як команди грали на груповому етапі. З того моменту минуло декілька місяців і стан кожної з команд зовсім інший.

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"Атлетіко" перебуває у жахливій формі: тільки 3 перемоги за 10 поєдинків. Тут тобі сенсаційні нічия з "Леганесом", виліт з Кубка Іспанії від невідомого "Леонеса" й поразка "Ейбару".

Схоже, команда Дієго Сіміоне переживає нову перебудову після втрати Грізманна, Ернандеса, Родрі, Годіна та інших ключових гравців.

Зірковий новачок Жоау Феліш не відчуває себе щасливим у Мадриді: всього 4 голи за 24 матчі – надто мало для футболіста, за якого заплатили 126 мільйонів євро.

Натомість "Ліверпуль" виглядає футбольним титаном – міфічним Тором. 25 виграних матчів у чемпіонаті Англії та одна нічия. Цього не зробиш навіть у кар’єрі менеджера відеогри FIFA.

Юрген Клопп розбере "Атлетіко" на маленькі запчастини. Так, запалу "матрацників" може вистачити на гру в Мадриді. Та на "Енфілді" іспанців чекає повне фіаско.

Боруссія Дортмунд – ПСЖ

Цей матч – ще одне протистояння з гарною вивіскою та очевидним фаворитом. Команди вперше зустрінуться у Лізі чемпіонів.

До цього "Боруссія" грала з парижанами у Лізі Європи, коли в групі їм протистояли львівські "Карпати".

Як багато змінилося з того часу! "Карпати" стають народною командою, а ПСЖ за цей час став чи не найбагатшим клубом Європи. Натомість "Боруссія" встигла проскочити у фінал Ліги чемпіонів (2013).

Хай там як, але протистояння цікаве поверненням Томаса Тухеля у Дортмунд. Фахівець провів цікавий період кар’єри з "джмелями", але так і не нав’язав боротьбу "Баварії". Очевидно, Тухеля чекає гарячий прийом.

Разом з тим, "Боруссія" подарувала вболівальникам можливість ще трішки насолодитися грою Ерлінга Голанда у Лізі чемпіонів. На груповому етапі нападник забив 8 голів за "Зальцбург". Стільки ж м’ячів норвежець наколотив після переїзду в Німеччину.

Аталанта – Валенсія

Один з матчів, який викликає чи не найбільшу увагу в українських вболівальників. "Аталанта", за яку виступає українець Руслан Маліновський, у першому ж сезоні в Лізі чемпіонів вийшла у плей-офф.

Італійцям пощастило з жеребкуванням, оскільки "Валенсія" ніяк не виглядає абсолютним фаворитом. Так, за плечима "кажанів" досвід, що буде їх головним козирем.

У надзвичайному рівному протистоянні ми маємо всі шанси побачити Маліновського. Наставник Джан П'єро Гасперіні вимушений буде вдатися до ротації, тому Руслан має всі шанси вийти в старті.

Тоттенхем – Лейпциг

У цьому поєдинку вболівальників чекає протистояння тренерських поколінь. Ветеран тренерського цеху Жозе Моурінью, який двічі виграв Лігу чемпіонів з різними клубами, зустрінеться з Юліаном Нагельсманном – наймолодшим тренером плей-офф Ліги чемпіонів.

Зіткнення стилів, поколінь, нових грандів європейського футболу та просто англійсько-німецьке протистояння. Що ще можуть хотіти вболівальники?

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Наполі – Барселона

Карло Анчелотті додав барв протистоянню з "Барселоною". Але після відставки італійця з "Наполі" стало очевидно, що "Барселона" не матиме ніяких проблем.

Так, у каталонців травмований Усман Дембеле, Ернесто Вальверде покинув тренерський місток, а на чолі команди майже нікому невідомий Кіке Сетьєн.

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Та все одно "Барселона" має малюнок гри, якого достатньо, щоб перемогти Дженнаро Гаттузо. "Барселоні" у цій Лізі чемпіонів слід надіятися тільки на вдалий жереб.

Напевно, вперше у цьому столітті "Барселона" втратила статус очевидного фаворита Ліги чемпіонів. Більше "блауграну" не бояться!

Челсі – Баварія

Ці команди мають ще давні рахунки і це стане головним контекстом протистояння. У 2012 році "Челсі" завдав "Баварії" найболючішої поразки з часів фіналу 1999-го в Барселоні.

У Мюнхені "сині" перемогли "Баварію" та вперше виграли Лігу чемпіонів. Через рік "Баварія" помстилася, відплативши "синім" тією ж монетою у Суперкубку УЄФА.

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Наразі "Баварія" намагається грати у привабливий футбол із тимчасовим наставником Хансі Фліком. Фліком, який за спиною Йоахіма Льова разом зі збірною Німеччини виграв чемпіонат світу 2014.

Фліку протистоятиме ще зовсім "зелений" Френк Лемпард. Лемпард, який став ковалем успіху "Челсі" у 2012 році.

Якщо від "Челсі" не вимагають виходу в 1/4 фіналу, то для "Баварії" це мінімальне завдання. Після ляпасу "Ліверпуля" в 1/8 фіналу минулого сезону мюнхенці змінили політику і прагнуть повернути звання одного з найсильніших клубів Європи.

Ліон – Ювентус

Гра з найменш привабливою вивіскою. У те, що "Ювентус" не здолає французів за сумою двох матчів вірять, мабуть, тільки вболівальники "Ліона".

Хоч наставник туринців Мауріціо Саррі і зіштовхнувся з критикою в останні місяці, це навряд чи завадить "Ювентусу" увійти у вісімку найсильніших клубів Європи.

"Ювентус" 11-й раз виступає в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команда виходила у чвертьфінал в трьох останніх випадках, включаючи минулий розіграш, коли туринці завдяки хет-трику Кріштіану Роналду виграли вдома у "Атлетіко" 3:0 після поразки в першому матчі 0:2.

Окрім того, особливим протистояння буде для хавбека "Юве" Міралем П'янича, який повертається до "Ліона", в якому заробив статус зірки.

Реал – Манчестер Сіті

Вишенька на торті першого раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Для Гвардіоли це четверте повернення до Іспанії в рамках плей-офф Ліги чемпіонів. Тричі він це невдало робив з "Баварією" – поразки "Реалу", "Барселоні" та "Атлетіко".

На чолі "Барселони" Гвардіола 15 разів зустрічався з "Реалом", здобувши дев'ять перемог при чотирьох нічиїх і двох поразках. Статистика забитих і пропущених м'ячів його команди в цих матчах також вражає – 33:15.

Втім, "Реал", який чотири рази за останні 10 років виграв Лігу чемпіонів, не варто списувати з рахунків. На відміну від "містян", у "вершкових" склад виглядає більш збалансовано.

Нарешті набрав форму Тібо Куртуа, хороший сезон проводить Тоні Кроос та Карім Бензема. А зв’язка центрбеків Варан – Рамос виглядає чи не найстабільніше у Європі.

Це куди краще, аніж постійні ротації у Гвардіоли. Авжеж, що для "Сіті" сезон в чемпіонаті Англії вже програний, адже наздогнати "Ліверпуль" нереально.

Іншою проблемою "Манчестер Сіті" є те, що УЄФА дискваліфікував команду з Ліги чемпіонів на наступні два сезони. Причина – порушення фінансового фейр-плей.

За інформацією ЗМІ, це може потягнути багато наслідків: пониження у класі до четвертої ліги Англії, втрата фінансів та гравців і відставка Гвардіоли. Можна припустити, що настрій в Зінченка та партнерів не найкращий…

З іншого боку, затиснений звір – найбільш небезпечний. Якщо апеляцію "містян" таки відхилять, то коли ж брати Лігу чемпіонів, як не цього року?

Наставник "Реала" Зінедін Зідан точно готовий вставити свої "п’ять копійок". Як-не-як, а Зізу виграв усі свої розіграші на тренерському містку "Реала".