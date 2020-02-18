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Ліга чемпіонів: чого очікувати від матчів 1/8 фіналу 18-19 лютого

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Прогноз на матчі Ліги чемпіонів 18-19 лютого / UEFA

18 лютого стартують матчі плей-офф Ліги чемпіонів. Перші зустрічі команд розтягнули на два тижні, щоб у вболівальників була можливість подивитися якомога більше ігор в прямій трансляції. За це УЄФА можна тільки подякувати, тому що кожна з пар цікава по-своєму.

Чинного чемпіона чекає непростий виїзд в гості до "Атлетіко", втім, навіть там шанси на стороні "Ліверпуля". Parimatch дає мерсисайдцям 43% на перемогу проти 29% в іспанців. Тут потрібно відзначити, що "Ліверпуль" відчуває себе дуже комфортно в чемпіонаті Англії. Команда набагато випереджає найближчого переслідувача і може собі дозволити зосередитися на єврокубках. Тоді як "Атлетіко" веде боротьбу за те, щоб завоювати путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Більше на тему: Атлетіко – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Не менш цікавою обіцяє бути битва "Боруссії" і ПСЖ. Аналітики Parimatch зараз дають 41% на те, що першу зустріч виграють французи, у німців 34% на перемогу. Швидше за все, в цьому матчі ПСЖ зможе допомогти Неймар, який недавно знову травмувався. Втім, навіть без Неймара у парижан є кому забивати. Чого тільки Мбаппе вартий.

Також на цьому тижні вперше у своїй історії зіграє у плей-офф Ліги чемпіонів "Аталанта", що не пустила в 1/8 фіналу "Шахтар". У італійців цілих 53% на перемогу над "Валенсією" від експертів Parimatch. Втім, іспанці більш досвідчені в плані єврокубків. Не варто забувати, що вони зайняли перше місце в групі з "Челсі", "Аяксом" та "Ліллем". Тоді як "Аталанта" перші три матчі групового етапу і зовсім програла.

Очолив в кінці минулого року "Тоттенхем" Жозе Моуріньо поки що не сильно вразив в чемпіонаті Англії. У Лізі чемпіонів від нього чекають явно більшого. Поки що шанси лондонців непогані (41% на перемогу проти 32% у "Лейпцига"). Але, це не така серйозна перевага, особливо якщо згадати, що "Лейпциг" в цьому сезоні став серйозним конкурентом "Баварії" в Бундеслізі.

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Друга половина матчів плей-офф відбудуться 25-26 лютого. Там зіграють пари "Челсі" - "Баварія", "Наполі" - "Барселона", "Ліон" - "Ювентус" і "Реал" - "Манчестер Сіті".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Ліга чемпіонів
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