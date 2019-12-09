Ліга чемпіонів: фінальна битва за плей-офф

У вівторок і середу, 10 та 11 грудня, відбудуться матчі фінального туру групового етапу Ліги чемпіонів. За його підсумками визначаються останні вісім команд, які навесні зіграють в плей-офф турніру.

Нагадаємо, що путівки в 1/8 фіналу (жеребкування пройдуть 16 грудня) собі вже забезпечили німецькі "Баварія" та "Лейпциг", іспанські "Барселона" та "Реал", англійські "Манчестер Сіті" та "Тоттенхем", французький ПСЖ та італійський "Ювентус".

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Зберігає шанси пробитися в плей-офф і "Шахтар", який буде в середу приймати "Аталанту". "Гірники" гарантовано пройдуть далі в Лізі чемпіонів, якщо обіграють італійців. Донеччан влаштує і нічия, але, за умови, що загребське "Динамо" не обіграє "МанСіті". Нагадаємо, що підопічні Луїса Каштру вже виграли у "Аталанти" на виїзді, але вдома на них чекає не менш складний матч. Аналітики Parimatch оцінюють шанси команд на перемогу як рівні – по 36% (28% на нічию).

Напередодні "Шахтар" в чемпіонаті України без проблем обіграв "Олімпік" 3:0 і продовжує впевнено лідирувати з відривом в 13 очок від найближчого переслідувача. А ось "Аталанта" в минулий уїк-енд насилу обіграла "Верону" (3:2). При цьому голом за "Аталанту" відзначився українець Руслан Маліновський. Це його дебютний гол в чемпіонаті Італії.

А от і відео: Маліновський забив казковий гол за "Аталанту"

І для "Шахтаря", і для "Аталанти", ставки в цьому матчі дуже високі. Італійці, наприклад, беруть участь в єврокубках втретє поспіль (до цього два сезони грали в Лізі Європи), але перед цим у них була затяжна пауза у 27 років. "Шахтар" же виходив в плей-офф Ліги чемпіонів не так давно, в позаминулому сезоні.

З інших топових протистоянь за місце в 1/8 фіналу варто відзначити матч "Інтер" – "Барселона". Каталонці вже забезпечили собі вихід в плей-офф, а ось "Інтеру" потрібно буде зіграти як мінімум не гірше, ніж "Боруссія" в паралельному матчі зі "Славією". Шанси на перемогу італійців, до речі, непогані – 57% за оцінкою Parimatch.

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Все набагато складніше в групі Н. "Аяксу" для виходу в плей-офф вистачить нічиєї з "Валенсією" або втрати очок "Челсі" в поєдинку з "Ліллем". У свою чергу "Валенсія" вийде в 1/8 фіналу в разі перемоги над "Аяксом", або якщо доб'ється результату не гірше, ніж "Челсі". А лондонцям потрібна перемога над "Ліллем", хоча, влаштує і нічия, якщо програє "Валенсія".