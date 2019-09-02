Ліга чемпіонів: головні протистояння групового етапу

29 серпня фанати нарешті дізналися, як розподілилися команди у груповому раунді Ліги чемпіонів і тепер обговорюють, чим закінчиться цей етап турніру. Жеребкування головного клубного турніру Європи вкотре піднесло нам цікаві квартети, які подарують не один яскравий матч..

Українські вболівальники у першу чергу стежили за тим, хто ж дістанеться "Шахтарю". І багато хто не повірив своїм очам, коли гірники потрапили у компанію до "Манчестер Сіті". Адже це сталося вже у третій раз поспіль. У попередніх чотирьох матчах "Шахтарю" вдалося лише раз обіграти британців, і тепер у них з'явився шанс зрівняти рахунок в особистих зустрічах. При цьому саме проти "МанСіті" стартуватиме "Шахтар" у ЛЧ. Матч відбудеться у Харкові 18 вересня.

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При цьому команда Гвардіоли, звичайно, основний претендент на вихід з групи. Прогнози на те, чи вийде "Манчестер Сіті" у плей-офф навіть не приймаються (така ж ситуація ще тільки у "Баварії"). Зате донеччани, згідно з оцінками аналітиків Parimatch, повинні добути другу путівку. На це у гірників 52%, проти 42% у "Динамо" (Загреб) і 7% у "Аталанти".

Серед інших захоплюючих протистоянь варто відзначити "Ювентус" та "Атлетіко". У минулому сезоні в 1/8 фіналу іспанці вдома виграли 2:0, але у матчі-відповіді хет-трик Роналдо вивів туринців у чвертьфінал. Підопічні Дієго Сімеоне тепер явно прагнуть реваншу. У цих команд відмінні шанси на вихід з групи, залишається лише гадати, хто фінішує першим. Експерти Parimatch більше вірять в "Ювентус" – 55% проти 35% у мадридців (7% на перемогу в групі у "Байєра" і 3% у "Локомотива").

Незвичайна група дісталася Мессі. Річ у тім, що в єврокубках Лео грав проти 39 різних клубів, і лише п'яти з них він не забивав, у тому числі й "Інтеру". Що стосується "Боруссії" і "Славії", з ними він поки що не перетинався.

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Чинному володарю Ліги чемпіонів "Ліверпулю" вдруге поспіль дістався у суперники "Наполі". У минулому році команди обмінялися домашніми перемогами з рахунком 1:0, але з групи вийшли тільки мерсисайдці. Вони, як і "Наполі", набрали 9 очок, але забили більше м'ячів. Італійці вилетіли в Лігу Європи, де у чвертьфіналі поступилися "Арсеналу".

Ще одне цікаве сусідство в групі A, де будуть битися "Реал" і ПСЖ. У позаминулому сезоні вони перетнулися в 1/8 фіналу, де в обох матчах перемогли мадридці із загальним рахунком 5:2.

Додамо також, що перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів пройдуть вже 17 вересня.