Ліга чемпіонів: кого чекати у чвертьфіналі

Після жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів у вболівальників з'явилася нова тема для обговорення – хто ж пройде у чвертьфінал турніру? Пари випали дуже цікаві і навряд чи комусь путівка в наступний раунд дістанеться легко.

Найцікавіше протистояння, мабуть, це "Реал" – "Манчестер Сіті". Особливу пікантність цій парі надає дуель тренерів – Зідана та Гвардіоли. Француз виграв Лігу чемпіонів з "Реалом" чотири рази – один як футболіст і тричі як тренер. Статистика Гвардіоли майже така ж (1-2), ось тільки як футболіст (у складі "Барселони") він вигравав турнір ще коли той називався Кубком європейських чемпіонів, а як тренер брав двічі трофей також для каталонців.

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Втім, колишні заслуги мало на що впливають і зараз головний претендент на перемогу – "Манчестер Сіті". Команда явно на ходу, тоді як "Реал" тільки починає приходити до тями. Можливо, до плей-офф ситуація і зміниться, але зараз аналітики Parimatch дають 58% на те, що у чвертьфіналі ми побачимо британців.

У ще одному протистоянні англійців та іспанців перевага також на стороні представників Туманного Альбіону. У "Ліверпуля", чинного володаря Ліги чемпіонів, 65% на прохід "Атлетіко". Без Грізманна мадридці вже не ті, хоча дають непоганий результат і з меншою кількістю голів.

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Якщо говорити про найкращі шанси на чвертьфінал, то за оцінками Parimatch вони у ПСЖ (73%, суперник – дортмундська "Боруссія"), "Баварії" (77%, суперник – "Челсі"), "Ювентуса" (79%, суперник – "Ліон") та "Барселони" (74%, суперник – "Наполі").

А ось найбільш непередбачувана пара – "Аталанта" – "Валенсія". Зараз імовірність виходу будь-якої з команд в наступний раунд – 50/50. Італійці, які не пустили в плей-офф "Шахтар", зараз на підйомі. Головний тренер Джан-П'єро Гасперіні в сезоні 2017/18 вивів команду в єврокубки вперше за 26 років. Через рік його команда завоювала право дебютувати в Лізі чемпіонів, а сам фахівець став почесним жителем Бергамо. Подивимося, як далеко "Аталанта" зможе зайти на такому куражі.

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Наставник Валенсії" Альберт Селадес лише у вересні очолив команду і це його перший клуб у тренерській кар'єрі. Раніше він працював тільки з юнацькими колективами і в якості асистента.

Крім "Аталанти", дебютує в плей-офф Ліги чемпіонів і "Лейпциг". Німцям дістався не найгірший варіант – "Тоттенхем". Хоча, з цим не всі погодяться, все ж лондонців зараз очолює Жозе Моуріньо, який двічі вигравав Лігу чемпіонів. Та й без нього "Тоттенхем" в попередній раз дістався до фіналу турніру. Роботи у португальського тренера зараз багато, але час є і навіть зараз у його підопічних 60% на успіх від експертів Parimatch.

Додамо також, що перші матчі пройдуть 18-19 і 25-26 лютого, а матчі-відповіді – 10-11 і 17-18 березня.

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