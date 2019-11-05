Ліга чемпіонів: розклади головних матчів 4-го туру

У вівторок і в середу будуть зіграні матчі четвертого туру Ліги чемпіонів. За підсумками цих протистоянь стануть відомі перші команди, які гарантували собі місце в плей-офф турніру. Ними можуть стати "Атлетіко", "Баварія", "Манчестер Сіті", "Наполі", ПСЖ та "Ювентус". А для більшості клубів вся боротьба ще попереду. Доля багатьох путівок в 1/8 фіналу стане відома лише в останньому турі.

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Найважливіший матч проведе "Шахтар", який відправиться в гості до загребського "Динамо", свого головного конкурента у битві за місце в плей-офф Ліги чемпіонів. Поразка серйозно ускладнить гірникам виконання завдання, а перемога, навпаки, майже гарантує вихід з групи в наступну стадію турніру. З моменту попередньої зустрічі з хорватами "Шахтар" втратив очки в матчі з "Олександрією" та вилетів з Кубка України. Так що реабілітуватися перед вболівальниками у футболістів мотивація є.

На жаль, не всі зможуть зіграти в Загребі, травмувалися Марлос, Сергій Кривцов і Євген Коноплянка. Втім, лава запасних у донеччан солідна, про це також потрібно пам'ятати.

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З огляду на те, що матч пройде в Хорватії, аналітики Parimatch дають 42% на перемогу "Динамо" і 30% на перемогу "Шахтаря" (28% на нічию). Перевага господарів не така вже й велика і всі розклади можуть помінятися, варто тільки гірникам оформити гол на виїзді.

Матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться в середу, 6 листопада. Початок матчу о 22:00.

Один з найцікавіших матчів туру відбудеться в Лондоні, де "Челсі" прийматиме "Аякс". Спочатку обидві команди вважалися головними претендентами на вихід в плей-офф. Зараз вони займають два перших місця в групі, але поразка може серйозно сплутати плани і британцям, і голландцям. Нагадаємо, з Амстердама "Челсі" привіз перемогу 1:0, так що в столиці Англії "Аяксу" точно буде непросто. Особливо якщо врахувати, що з останніх 18 матчів у єврокубках "Челсі" програв лише один. Зараз у лондонців 46% на перемогу від Parimatch проти 28% у "Аякса" (26% на нічию).

Матч "Челсі" – "Аякс" відбудеться у вівторок, 5 листопада. Початок матчу о 22:00

У Дортмунді "Боруссія" спробує взяти реванш у "Інтера" за поразку 0:2. Експерти Parimatch дають на це 47%. По суті, нас чекає битва за друге місце в групі. "Барселону" змістити з позиції лідера навряд чи вийде. Обидві команди зараз набрали непоганий хід, але складно сказати, чи готові вони ризикувати заради яскравого футболу. "Боруссія" в рідних стінах відсиджуватися в обороні точно не стане, а от "Інтер", знаючи майстерність італійців в обороні, цілком може спробувати посушити гру.

Матч "Боруссія" – "Інтер" відбудеться у вівторок, 5 листопада. Початок матчу о 22:00