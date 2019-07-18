Ліга чемпіонів: "Селтік" та "Ференцварош" після перемог дізналися нових суперників

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Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів / twitter.com/celticfc

Відбулися матчі-відповіді 1-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. До наступної стадії пройшли команди українських футболістів – "Ференцварош" та "Селтік".

У наступний раунд вийшов угорський клуб "Ференцварош", за який виступають ряд українських футболістів. Угорці перемогли "Сараєво".

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Упевнено в наступний раунд пройшов шотландський "Селтік". "Кельти" після виїзної перемоги 3:1 спокійно обіграли "Сараєво" на власному полі (2:1). Український футболіст Мар'ян Швед знову не зіграв за шотландський клуб.

Також у наступний раунд пройшли такі клуби: "Калью", "Сабуртало" Тбілісі, "Валлетта", ХІК, "Нью-Сейнтс", "Црвена Звезда", "Дандолк", АІК, "Карабах", "Русенборг", БАТЕ, "Клуж", "Марібор" та "Сутьеска".

Після того, як відбувся перший раунд, стало відомо, хто з ким зіграє після поділу кваліфікації на шлях чемпіонів та шлях представників ліг.

Шлях чемпіонів

Група 1

Клуж – Маккабі Тель-Авів

БАТЕ – Русенборг

Нью-Сейнтс – Копенгаген

Ференцварош – Валлетта

Дандолк – Карабах

Група 2

Сабуртало – Динамо

Селтік – Німме

Црвена Звезда – ХІК

Сутьєска – АПОЕЛ

Марібор – АІК

Шлях представників ліг

Вікторія – Олімпіакос

ПСВ – Базель

Матчі відбудуться 23/24 липня і 30/31 липня.

Київське "Динамо" розпочне виступ у Лізі чемпіонів з третього кваліфікаційного раунду й виступатиме у шляху представників ліг.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів ФК Ференцварош Мар'ян Швед
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