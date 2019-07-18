Ліга чемпіонів: "Селтік" та "Ференцварош" після перемог дізналися нових суперників
Відбулися матчі-відповіді 1-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. До наступної стадії пройшли команди українських футболістів – "Ференцварош" та "Селтік".
У наступний раунд вийшов угорський клуб "Ференцварош", за який виступають ряд українських футболістів. Угорці перемогли "Сараєво".
Читайте також: У "Динамо" травмувалися ряд футболістів перед стартом у Лізі чемпіонів і грою з "Шахтарем"
Упевнено в наступний раунд пройшов шотландський "Селтік". "Кельти" після виїзної перемоги 3:1 спокійно обіграли "Сараєво" на власному полі (2:1). Український футболіст Мар'ян Швед знову не зіграв за шотландський клуб.
Також у наступний раунд пройшли такі клуби: "Калью", "Сабуртало" Тбілісі, "Валлетта", ХІК, "Нью-Сейнтс", "Црвена Звезда", "Дандолк", АІК, "Карабах", "Русенборг", БАТЕ, "Клуж", "Марібор" та "Сутьеска".
Після того, як відбувся перший раунд, стало відомо, хто з ким зіграє після поділу кваліфікації на шлях чемпіонів та шлях представників ліг.
Шлях чемпіонів
Група 1
Клуж – Маккабі Тель-Авів
БАТЕ – Русенборг
Нью-Сейнтс – Копенгаген
Ференцварош – Валлетта
Дандолк – Карабах
Група 2
Сабуртало – Динамо
Селтік – Німме
Црвена Звезда – ХІК
Сутьєска – АПОЕЛ
Марібор – АІК
Шлях представників ліг
Вікторія – Олімпіакос
ПСВ – Базель
Матчі відбудуться 23/24 липня і 30/31 липня.
Київське "Динамо" розпочне виступ у Лізі чемпіонів з третього кваліфікаційного раунду й виступатиме у шляху представників ліг.