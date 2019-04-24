Ліга чемпіонів: шанси команди вийти у фінал турніру та перемогти

Черговий сезон Ліги чемпіонів поступово завершується. Командам залишилося лише провести півфінали та вирішальний матч за головний трофей. Сказати хто ж саме виграє турнір в цей раз дуже складно. Ліга чемпіонів знову подарувала безліч сенсацій та показала, що навіть експерти не завжди можуть правильно спрогнозувати результат.

Зараз, наприклад, багато хто вважає, що в фіналі виграє переможець пари "Барселона" – "Ліверпуль". Але тут потрібно пам'ятати, які команди вибили з турніру інші півфіналісти, "Тоттенхем" і "Аякс". На рахунку британців "Манчестер Сіті", тоді як голландці розібралися з "Реалом" і "Ювентусом".

До слова: Дати матчів півфіналів Ліги чемпіонів

Перед початком протистояння аналітики Parimatch оцінюють шанси "Тоттенхема" і "Аякса" на вихід у фінал як рівні. Що ж стосується найближчого матчу, то тут перевага на боці англійців – 42% на перемогу проти 30% у "Аякса" (і 28% на нічию). Команди зустрічалися в далекому 1981 році в Кубку Кубків. Тоді "Тоттенхем" виграв по суму двох матчів 6: 1. Та й взагалі "шпори" зазвичай непогано справляються з голландськими суперниками – дев'ять перемог і п'ять нічиїх три трьох поразках. "Аякс" сім разів обігрував англійців, стільки ж зустрічей закінчувалися внічию і ще у восьми поєдинках поступився. Варто додати, що "Тоттенхем" не зможе розраховувати на свого бомбардира Гаррі Кейна, який отримав травму.

"Барселона" і "Ліверпуль" провели один проти одного вісім матчів у єврокубках. Тут статистика на боці "мерсисайдців" (три перемоги, три нічиї і дві поразки), хоча, різниця м'ячів при цьому рівна 6: 6. Сюди не входить зустріч команд на турнірі в США у 2016 році, де "Ліверпуль" виграв 4: 0. Взагалі англійці не особливо вдало грали проти іспанців (14 перемог, 12 нічиїх і 12 поразок). А ось "Барселона" обігравала клуби з Англії 35 разів (21 нічия і 18 поразок). Parimatch більше схиляється до того, що далі пройдуть каталонці, їм дають на це 57%. Також на боці "Барселони" і перевага в першому матчі – 54% на перемогу (24% на нічию і 22% на перемогу "Ліверпуля").