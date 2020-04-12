Ліга чемпіонів: УЄФА прийняв несподіване рішення щодо дати завершення турніру

В УЄФА знайшли рішення щодо термінів завершення єврокубків. Розіграш Ліги чемпіонів та Ліги Європи буде дограний у серпні 2020 року.

Як повідомляє Daily Mirror, в УЄФА вирішили провести матчі єврокубків у серпні протягом трьох тижнів.

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В організації сподіваються, що до цього часу національні ліги будуть дограні, тому клуби зможуть зосередитися на матчах у єврокубках.

В УЄФА наголошують, що пріоритетним завдання клубів є завершити сезони в національних першостях.

Тільки після цього варто проводити єврокубкові зустрічі.

Президент УЄФА Александр Чеферін заявляв, що обидва єврокубкові турніри повинні бути завершені до 3-го серпня.

Інакше є ймовірність, що матчі, які залишилися, не будуть зіграні взагалі.

До речі УЄФА готова визнати чемпіонами лідерів європейських ліг

Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи зупинені на стадії 1/8 фіналу. У Лізі чемпіонів до чвертьфіналу вийшли "Аталанта", ПСЖ, "Лейпциг" та "Атлетіко".

Український "Шахтар" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи обіграв "Вольфсбург" з рахунком 2:1. Другий матч поки не зіграли.

Наразі всі європейські чемпіонати, окрім білоруського, призупинені.

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