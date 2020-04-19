Ліга чемпіонів: з'явилася дата відновлення матчів
Ліга чемпіонів сезону 2019/2020 має бути завершена у серпні. УЄФА наступного тижня обговорить план по відновленню турніру, який був призупинений через пандемію COVID-19.
21 квітня відбудеться інформаційна нарада з генеральними секретарями всіх 55-и національних асоціацій УЄФА.
За її підсумками 23 квітня відбудеться засідання Виконкому УЄФА.
До теми В УЄФА назвали точні дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи
Як повідомляє Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia, перенесені матчі-відповіді 1/8 фіналу пропонується провести 7-8 серпня.
Подальші поєдинки будуть проводитися кожні три дні з тим розрахунком, щоб фінал відбувся 29 серпня.
Що відомо про відновлення Ліги чемпіонів
- Нещодавно з'явилася інформація, що в УЄФА вирішили провести матчі єврокубків у серпні протягом трьох тижнів.
- Для цього національні ліги повинні бути дограні, тому клуби зможуть зосередитися на матчах у єврокубках.
- При цьому стадії 1/4 та 1/2 фіналу проводитимуть на нейтральних полях одним матчем, щоб дограти їх за два тижні.
- Перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/21 мають стартувати у вівторок, 20 жовтня. Лігу Європи планується почати 22 жовтня.
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 12:04 Зірковий боєць UFC став першим, хто підняв двометрового Шакіла О'Ніла: відео
сьогодні , 08:30 Зниження зарплат у "Динамо", Лунін повернеться в "Реал" та інші новини спорту 18 квітня
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Президент "Динамо" Суркіс набиває м'яч, сидячи на стільці: відеосьогодні , 12:49
-
Зірковий боєць UFC став першим, хто підняв двометрового Шакіла О'Ніла: відеосьогодні , 12:04
-
Хачеріді намагався вдарити рефері після матчусьогодні , 11:26
-
Давайте зберемося вдома, – Усик закликав людей не йти до церкви на Великденьсьогодні , 02:04
-
Як займатися спортом в умовах карантину: поради тренерасьогодні , 10:55
-
Зниження зарплат у "Динамо", Лунін повернеться в "Реал" та інші новини спорту 18 квітнясьогодні , 08:30
Пропозиції партнерів
Коментарі