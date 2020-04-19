Ліга чемпіонів: з'явилася дата відновлення матчів

Ліга чемпіонів сезону 2019/2020 має бути завершена у серпні. УЄФА наступного тижня обговорить план по відновленню турніру, який був призупинений через пандемію COVID-19.

21 квітня відбудеться інформаційна нарада з генеральними секретарями всіх 55-и національних асоціацій УЄФА.

За її підсумками 23 квітня відбудеться засідання Виконкому УЄФА.

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Як повідомляє Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia, перенесені матчі-відповіді 1/8 фіналу пропонується провести 7-8 серпня.

Подальші поєдинки будуть проводитися кожні три дні з тим розрахунком, щоб фінал відбувся 29 серпня.

Що відомо про відновлення Ліги чемпіонів

Нещодавно з'явилася інформація, що в УЄФА вирішили провести матчі єврокубків у серпні протягом трьох тижнів.

Для цього національні ліги повинні бути дограні, тому клуби зможуть зосередитися на матчах у єврокубках.

При цьому стадії 1/4 та 1/2 фіналу проводитимуть на нейтральних полях одним матчем , щоб дограти їх за два тижні.

Перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/21 мають стартувати у вівторок, 20 жовтня. Лігу Європи планується почати 22 жовтня.

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