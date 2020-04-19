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Ліга чемпіонів: з'явилася дата відновлення матчів

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Ліга чемпіонів: з'явилася дата відновлення матчів / GETTY IMAGES

Ліга чемпіонів сезону 2019/2020 має бути завершена у серпні. УЄФА наступного тижня обговорить план по відновленню турніру, який був призупинений через пандемію COVID-19.

21 квітня відбудеться інформаційна нарада з генеральними секретарями всіх 55-и національних асоціацій УЄФА.

За її підсумками 23 квітня відбудеться засідання Виконкому УЄФА.

До теми В УЄФА назвали точні дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Як повідомляє Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia, перенесені матчі-відповіді 1/8 фіналу пропонується провести 7-8 серпня.

Подальші поєдинки будуть проводитися кожні три дні з тим розрахунком, щоб фінал відбувся 29 серпня.

Що відомо про відновлення Ліги чемпіонів

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УЄФА Ліга чемпіонів
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