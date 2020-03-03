Ліга націй: результати жеребкування групового етапу

В Амстердамі 3 березня відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй сезону 2020/21. Збірна України, яка виступатиме в елітному дивізіоні, зіграє проти Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

Переможці груп зіграють у вирішальній частині турніру в боротьбі за трофей. Команди, які займуть останні місця в групах, відправляться до нижчого дивізіону.

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Склади груп

Ліга А

Група А1: Польща, Боснія та Герцеговина, Італія, Нідерланди

Група А2: Ісландія, Данія, Бельгія, Англія

Група А3: Хорватія, Швеція, Франція, Португалія

Група А4: Німеччина, Україна, Іспанія, Швейцарія

Ліга B

Група B1: Румунія, Північна Ірландія, Норвегія, Австрія

Група B2: Ізраїль, Словаччина, Шотландія, Чехія

Група B3: Угорщини, Туреччина, Сербія, Росія

Група B4: Болгарія, Ірландія, Фінляндія, Уельс

Ліга С

Група С1: Азербайджан, Люксембург, Кіпр, Чорногорія

Група С2: Вірменія, Естонія, Північна Македонія, Грузія

Група С3: Молдова, Словенія, Косово, Греція

Група С4: Казахстан, Литва, Білорусь, Албанія

Ліга D

Група D1: Мальта, Андорра, Латвія, Фарерські острови

Група D2: Сан-Марино, Ліхтенштейн, Гібралтар

Календар матчів

1-й тур: 3-5 вересня 2020 року.

2-й тур: 6-8 вересня 2020 року.

3-й тур: 8-10 жовтня 2020 року.

4-й тур: 11-13 жовтня 2020 року.

5-й тур: 12-14 листопада 2020 року.

6-й тур: 15-17 листопада 2020 року.

Фінальний раунд турніру: 2—6 червня 2021 року.



Що таке Ліга націй УЄФАЦе міжнародний футбольний турнір серед збірних Європи, який проводитися під керівництвом УЄФА. Частота проведення турніру – раз на 2 роки, виявлення переможця – по непарних роках. Першим переможцем Ліги націй стала збірна Португалії.



Дві найкращі збірні серед переможців груп Ліги націй-2020/2021 (із тих, хто не потрапить до першої двійки у групах кваліфікації ЧС-2022) зіграють у березні 2022 року в плей-офф, що складатиметься з двох етапів.