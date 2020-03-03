Ліга націй: результати жеребкування групового етапу
В Амстердамі 3 березня відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй сезону 2020/21. Збірна України, яка виступатиме в елітному дивізіоні, зіграє проти Німеччини, Іспанії та Швейцарії.
Переможці груп зіграють у вирішальній частині турніру в боротьбі за трофей. Команди, які займуть останні місця в групах, відправляться до нижчого дивізіону.
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Склади груп
Ліга А
Група А1: Польща, Боснія та Герцеговина, Італія, Нідерланди
Група А2: Ісландія, Данія, Бельгія, Англія
Група А3: Хорватія, Швеція, Франція, Португалія
Група А4: Німеччина, Україна, Іспанія, Швейцарія
Ліга B
Група B1: Румунія, Північна Ірландія, Норвегія, Австрія
Група B2: Ізраїль, Словаччина, Шотландія, Чехія
Група B3: Угорщини, Туреччина, Сербія, Росія
Група B4: Болгарія, Ірландія, Фінляндія, Уельс
Ліга С
Група С1: Азербайджан, Люксембург, Кіпр, Чорногорія
Група С2: Вірменія, Естонія, Північна Македонія, Грузія
Група С3: Молдова, Словенія, Косово, Греція
Група С4: Казахстан, Литва, Білорусь, Албанія
Ліга D
Група D1: Мальта, Андорра, Латвія, Фарерські острови
Група D2: Сан-Марино, Ліхтенштейн, Гібралтар
Календар матчів
1-й тур: 3-5 вересня 2020 року.
2-й тур: 6-8 вересня 2020 року.
3-й тур: 8-10 жовтня 2020 року.
4-й тур: 11-13 жовтня 2020 року.
5-й тур: 12-14 листопада 2020 року.
6-й тур: 15-17 листопада 2020 року.
Фінальний раунд турніру: 2—6 червня 2021 року.
Що таке Ліга націй УЄФАЦе міжнародний футбольний турнір серед збірних Європи, який проводитися під керівництвом УЄФА. Частота проведення турніру – раз на 2 роки, виявлення переможця – по непарних роках. Першим переможцем Ліги націй стала збірна Португалії.
Дві найкращі збірні серед переможців груп Ліги націй-2020/2021 (із тих, хто не потрапить до першої двійки у групах кваліфікації ЧС-2022) зіграють у березні 2022 року в плей-офф, що складатиметься з двох етапів.