Календар матчів збірної України в Лізі націй: коли зіграємо з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією
Став відомий календар поєдинків у групі А4 Ліги націй, в якій виступатиме збірна України. Нашими суперниками у квартеті стали збірні Швейцарії, Німеччини та Іспанії.
Усі матчі групового етапу Ліги націй відбудуться осінню 2020 року. Розпочне Україна домашнім матчем зі збірної Швейцарії. З цією командою українці й закінчать відбір грою на виїзді.
До слова: Андрій Шевченко вперше оцінив суперників збірної України в Лізі націй
Календар матчів збірної України в Лізі націй
1-й тур. 3 вересня 2020
Німеччина — Іспанія
Україна — Швейцарія
2-й тур. 6 вересня 2020
Іспанія — Україна
Швейцарія — Німеччина
3-й тур. 10 жовтня 2020
Іспанія — Швейцарія
Україна — Німеччина
4-й тур. 13 жовтня 2020
Німеччина — Швейцарія
Україна — Іспанія
5-й тур. 13 листопада 2020
Німеччина — Україна
Швейцарія — Іспанія
6-й тур. 16 листопада 2020
Іспанія — Німеччина
Швейцарія — Україна
Усі поєдинки нашої групи розпочинатимуться о 21.45 за київським часом.