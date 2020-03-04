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Календар матчів збірної України в Лізі націй: коли зіграємо з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією

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Календар матів Ліги націй / UEFA via Getty Images

Став відомий календар поєдинків у групі А4 Ліги націй, в якій виступатиме збірна України. Нашими суперниками у квартеті стали збірні Швейцарії, Німеччини та Іспанії.

Усі матчі групового етапу Ліги націй відбудуться осінню 2020 року. Розпочне Україна домашнім матчем зі збірної Швейцарії. З цією командою українці й закінчать відбір грою на виїзді.

До слова: Андрій Шевченко вперше оцінив суперників збірної України в Лізі націй

Календар матчів збірної України в Лізі націй

1-й тур. 3 вересня 2020
Німеччина — Іспанія
Україна — Швейцарія

2-й тур. 6 вересня 2020
Іспанія — Україна
Швейцарія — Німеччина

3-й тур. 10 жовтня 2020
Іспанія — Швейцарія
Україна — Німеччина

4-й тур. 13 жовтня 2020
Німеччина — Швейцарія
Україна — Іспанія

5-й тур. 13 листопада 2020
Німеччина — Україна
Швейцарія — Іспанія

6-й тур. 16 листопада 2020
Іспанія — Німеччина
Швейцарія — Україна

Усі поєдинки нашої групи розпочинатимуться о 21.45 за київським часом.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Ліга націй Збірна України з футболу Новини Спорту Спорт Футбол
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