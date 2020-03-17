УЄФА назвала нові дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Через пандемію коронавірусу в Європі всі великі спортивні події були перенесені. В тому числі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Відтак в УЄФА довелося змінювати дати фіналів обоз турнірів. Нагадаємо, раніше фінал Ліги Європи мав відбутися 27 травня в Гданську, а фінал Ліги чемпіонів 31 травня мав прийняти Стамбул.

Важливо УЄФА переніс Євро-2020

Тепер же, за даними Marca, фінал Ліги Європи відбудеться 24 червня, а переможця Ліги чемпіонів визначать 27 червня. Ці дати стали вільними після перенесення Євро-2020 на 2021 рік.

Однак не вирішеним є ще питання щодо стадії плей-офф обох турнірів. За даними ЗМІ, серед варіантів є проведення лише одного матчу (замість двох) на полі одного з суперників. Однак яке рішення щодо цього прийняли в УЄФА поки невідомо.

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Варто відзначити, що в плей-офф Ліги Європи виступає український "Шахтар". "Гірники" в першому матчі 1Є8 фіналу на виїзді обіграли німецький "Вольфсбург". Другий матч, який мав відбутися в Україні 19 березня, перенесли через коронавірус.

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