Ліга Європи: хто вийшов в 1/4 фіналу
У рамках 1/8 фіналу Ліги Європи завершилися три матчі й відповідно стільки ж команд оформили вихід до чвертьфіналу.
В 1/4 фіналу зіграє лондонський "Челсі", який розгромив "Динамо" у Києві.
Читайте також: "Динамо" пропустило від "Челсі" п'ять голів у Лізі Європи: відео
Також за сумою двох матчів до наступного раунду пробився італійський "Наполі". Зіграє в 1/4 і "Валенсія". Іспанці у компенсований час відігралися у матчі з російським "Краснодаром".
Ще п'ять путівок буде розіграно в матчах "Арсенал" – "Ренн", "Бенфіка" – "Динамо" З, "Вільярреал" – "Зеніт", "Інтер" – "Айнтрахт", "Славія" – "Севілья".
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі