Ліга Європи: хто вийшов в 1/4 фіналу

255 Читать новость на русском
Ліга Європи 2018/2019: хто вийшов в 1/4 Ліги Європи
Ліга Європи: хто вийшов в 1/4 фіналу / twitter.com/chelseafc

У рамках 1/8 фіналу Ліги Європи завершилися три матчі й відповідно стільки ж команд оформили вихід до чвертьфіналу.

В 1/4 фіналу зіграє лондонський "Челсі", який розгромив "Динамо" у Києві.

Читайте також: "Динамо" пропустило від "Челсі" п'ять голів у Лізі Європи: відео

Також за сумою двох матчів до наступного раунду пробився італійський "Наполі". Зіграє в 1/4 і "Валенсія". Іспанці у компенсований час відігралися у матчі з російським "Краснодаром".

Ще п'ять путівок буде розіграно в матчах "Арсенал" – "Ренн", "Бенфіка" – "Динамо" З, "Вільярреал" – "Зеніт", "Інтер" – "Айнтрахт", "Славія" – "Севілья".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Коли в Україну прийде справжня весна: прогноз
сьогодні
12609
Теги: Спорт Футбол Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи 14 березня
сьогодні 21:53 Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи 14 березня
150
Обов'язково виб'ю з Ломаченка все лайно ще й на прес-конференції, – Лопес
сьогодні 15:51 Обов'язково виб'ю з Ломаченка все лайно ще й на прес-конференції, – Лопес
456
В Англії футболіст виконав найгірший пенальті в історії: курйозне відео
сьогодні 14:42 В Англії футболіст виконав найгірший пенальті в історії: курйозне відео
3113
Потужна гра Леня допомогла "Атланті" перемогти "Мемфіс", Михайлюк нарешті зіграв за "Детройт"
сьогодні 13:13 Потужна гра Леня допомогла "Атланті" перемогти "Мемфіс", Михайлюк нарешті зіграв за "Детройт"
98
У США під час футбольного матчу стовб ледь не вбив арбітра та гравців: карколомне відео
сьогодні 12:10 У США під час футбольного матчу стовб ледь не вбив арбітра та гравців: карколомне відео
1493
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук