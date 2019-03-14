Ліга Європи: хто вийшов в 1/4 фіналу

У рамках 1/8 фіналу Ліги Європи завершилися три матчі й відповідно стільки ж команд оформили вихід до чвертьфіналу.

В 1/4 фіналу зіграє лондонський "Челсі", який розгромив "Динамо" у Києві.

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Також за сумою двох матчів до наступного раунду пробився італійський "Наполі". Зіграє в 1/4 і "Валенсія". Іспанці у компенсований час відігралися у матчі з російським "Краснодаром".

Ще п'ять путівок буде розіграно в матчах "Арсенал" – "Ренн", "Бенфіка" – "Динамо" З, "Вільярреал" – "Зеніт", "Інтер" – "Айнтрахт", "Славія" – "Севілья".

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