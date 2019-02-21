Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи

Після матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи визначилися перші команди, які продовжать боротьбу за трофей.

Ще в середу місце в 1/8 фіналу гарантувала собі іспанська "Севілья", яка вибила "Лаціо".

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У четвер до іспанців приєдналися "Айнтрахт", Арсенал", "Валенсія", "Вільярреал", "Динамо" Загреб, "Зальцбург", "Зеніт" та "Наполі".

Наразі ще 14 команд борються за 7 путівок в 1/8 фіналу.

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